AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Homem é preso por ameaçar o pai e a prima com faca e tesoura em Cariacica
Xingou a Guarda Municipal

Homem é preso por ameaçar o pai e a prima com faca e tesoura em Cariacica

O homem de 35 anos foi preso na noite de quinta-feira (23) por ameaça e descumprir medida protetiva

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 15:50

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 jul 2026 às 15:50
Viatura da Guarda Municipal de Cariacica
Viatura da Guarda Municipal de Cariacica Divulgação | Guarda Municipal

Um homem de 35 anos foi preso após descumprir medida protetiva contra o pai e a prima ao invadir a casa onde moram em Cariacica. Segundo as vítimas, o agressor chegou às 19h, na quinta-feira (23), com uma faca e uma tesoura, ameaçando os dois com os objetos. 


Dentro da residência, ele agrediu o pai. A prima então ligou para a Patrulha da Mulher, da Guarda Municipal. A equipe, ao chegar no local, deparou-se com o homem, descontrolado no meio da rua. Ao tentar fugir, caiu e bateu a cabeça, mas conseguiu se levantar. 


Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, ao se erguer, o homem pegou um pedaço de madeira, correu atrás dos agentes, fez ameaças, proferiu xingamentos e resistiu à abordagem. 


Devido aos ferimentos decorrentes da queda, ele foi levado ao Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Laje, no município de Cariacica. Da unidade médica, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por ameaça, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal, todas pela Lei Maria da Penha, além do crime de resistência.


*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.

Veja Também 

Luiz Gustavo Gonçalves de Castro, de 51 anos

Polícia investiga desaparecimento de empresário do ramo de investimentos de Vila Velha

Mulher é presa por deixar irmão cadeirante trancado em ambiente insalubre no ES

Mulher é presa após manter irmão trancado em quarto insalubre no ES

Mulher é presa em laboratório de cultivo de skunk em Cariacica

Laboratório com técnica avançada para cultivar skunk é descoberto em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Guarda Municipal Crime Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Decisão firmada pelo STF é voltada para facilitar o acesso dos cidadãos à Justiça
Padre do ES é investigado por suspeita de desvio de dízimos; Justiça mantém inquérito
Padre Thiago pesquisou a participação de bispos do Espírito Santo na preparação do Concílio Vaticano II
A nova (e nobre) função do padre capixaba que entrou para a elite mundial da liturgia
Viaturas da Polícia Civil, PC
Homem é preso ao agredir com socos a companheira em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados