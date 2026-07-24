Homem é preso por ameaçar o pai e a prima com faca e tesoura em Cariacica

Um homem de 35 anos foi preso após descumprir medida protetiva contra o pai e a prima ao invadir a casa onde moram em Cariacica. Segundo as vítimas, o agressor chegou às 19h, na quinta-feira (23), com uma faca e uma tesoura, ameaçando os dois com os objetos.





Dentro da residência, ele agrediu o pai. A prima então ligou para a Patrulha da Mulher, da Guarda Municipal. A equipe, ao chegar no local, deparou-se com o homem, descontrolado no meio da rua. Ao tentar fugir, caiu e bateu a cabeça, mas conseguiu se levantar.





Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, ao se erguer, o homem pegou um pedaço de madeira, correu atrás dos agentes, fez ameaças, proferiu xingamentos e resistiu à abordagem.





Devido aos ferimentos decorrentes da queda, ele foi levado ao Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Laje, no município de Cariacica. Da unidade médica, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por ameaça, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal, todas pela Lei Maria da Penha, além do crime de resistência.





*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.