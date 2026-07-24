Polícia investiga desaparecimento de empresário do ramo de investimentos de Vila Velha

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do empresário do ramo de investimentos Luiz Gustavo Gonçalves de Castro, de 51 anos, proprietário de uma empresa de educação financeira em Vila Velha.





Segundo familiares, o último contato com Luiz Gustavo ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, ele informou à esposa que seguiria para uma reunião no Centro de Vitória, por volta das 14h. No entanto, o empresário não compareceu ao compromisso e, desde então, não deu mais notícias.





No dia seguinte, o carro dele foi localizado no estacionamento de um shopping no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Imagens das câmeras de segurança mostraram Luiz Gustavo chegando ao local com o veículo por volta das 11h e entrando no estabelecimento. No interior do automóvel foi encontrado apenas o ticket do estacionamento.





Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a advogada da família informou que os parentes não sabem o que pode ter acontecido e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do empresário seja comunicada às autoridades.





Em nota, a Polícia Civil disse que “as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento. Porém, até o momento, ele não foi localizado”.





Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.