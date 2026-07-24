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Mistério

Polícia investiga desaparecimento de empresário do ramo de investimentos de Vila Velha

Útimo contato com Luiz Gustavo Gonçalves de Castro foi no dia 15 de julho, quando ele informou à esposa que iria a uma reunião; desde então, a família busca informações sobre o paradeiro dele

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 11:42

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 jul 2026 às 11:42
Luiz Gustavo Gonçalves de Castro, de 51 anos
Luiz Gustavo Gonçalves de Castro, de 51 anos, está desaparecido Crédito: Acervo familiar

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do empresário do ramo de investimentos Luiz Gustavo Gonçalves de Castro, de 51 anos, proprietário de uma empresa de educação financeira em Vila Velha


Segundo familiares, o último contato com Luiz Gustavo ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, ele informou à esposa que seguiria para uma reunião no Centro de Vitória, por volta das 14h. No entanto, o empresário não compareceu ao compromisso e, desde então, não deu mais notícias. 


No dia seguinte, o carro dele foi localizado no estacionamento de um shopping no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Imagens das câmeras de segurança mostraram Luiz Gustavo chegando ao local com o veículo por volta das 11h e entrando no estabelecimento. No interior do automóvel foi encontrado apenas o ticket do estacionamento.


Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a advogada da família informou que os parentes não sabem o que pode ter acontecido e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do empresário seja comunicada às autoridades.


Em nota, a Polícia Civil disse que “as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento. Porém, até o momento, ele não foi localizado”. 


Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

Família aguarda decisão judicial

Quem entra em contato com a Target 23, empresa de Luiz Gustavo, recebe uma mensagem automática informando que a situação relacionada ao desaparecimento está sendo conduzida pelos órgãos jurídicos e pelas autoridades competentes. 


“No momento, estamos no aguardo da decisão sobre a liminar para sabermos mais sobre a situação da empresa, uma vez que o Luiz era quem conduzia as movimentações financeiras da empresa”, informa o comunicado. 


Nas redes sociais, a empresa também publicou uma nota de esclarecimento afirmando que as atualizações sobre o caso serão divulgadas por meio de seus canais oficiais de comunicação (veja abaixo).


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