Letalidade de operações policiais se concentra em áreas do CV na Baixada Fluminense, diz pesquisa

A letalidade de operações policiais na Baixada Fluminense se concentra em territórios identificados como dominados pelo CV (Comando Vermelho), segundo pesquisa da IDMJRacial (Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial), divulgada nesta sexta-feira (24).





Os dados mostram que 5 dos 13 municípios da região concentram 75% das mortes registradas em ações policiais de 2020 a 2025. São eles: Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Japeri.





O levantamento identificou 5.298 operações no período, com 282 mortos, 652 feridos, 5.783 prisões e 41 adolescentes apreendidos. Duque de Caxias lidera o ranking de vítimas, com 66 mortos e 160 feridos. Em seguida aparecem Belford Roxo, com 48 mortos e 127 feridos, e São João de Meriti, com 41 mortos e 77 feridos.





A Polícia Civil disse que o aumento de operações deve-se à retomada plena de atividades após a pandemia e à criação de delegacias especializadas. Afirmou ainda que a concentração reflete a presença de organizações criminosas fortemente armadas. A Polícia Militar não comentou.





A IDMJRacial afirma que a concentração foi identificada a partir da análise dos territórios específicos atingidos pelas operações, e não significa que todos os bairros dos municípios tenham o mesmo domínio criminal.





Segundo Kharine Gil, pesquisadora responsável pela coleta e análise dos dados, a organização observou uma convergência entre os locais mais atingidos e áreas identificadas como dominadas pelo CV. "Existe uma concentração tanto territorial quanto por unidade policial", afirmou Kharine à Folha.





O 15º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Duque de Caxias, foi a unidade que mais realizou operações na Baixada: 1.289. Também liderou em mortes, com 71, e registrou 142 feridos. O 20º BPM, que atua em Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita, aparece em seguida, com 1.034 operações, 51 mortos e 156 feridos. O 39º BPM, de Belford Roxo, teve 569 operações, 45 mortos e 120 feridos.





A pesquisa foi feita a partir da coleta manual de publicações das próprias polícias nas redes sociais. A equipe analisou registros da Polícia Militar no X, antigo Twitter, e da Polícia Civil no Facebook, cruzando e tratando as informações para evitar duplicidades em ações conjuntas.





Segundo Kharine, a queda no número total de operações não foi acompanhada necessariamente por uma atuação menos violenta. Foram 1.486 ações em 2022, número que caiu para 1.233 em 2023, 1.061 em 2024 e 655 em 2025.





A pesquisadora ressalva que os dados de 2024 podem estar subnotificados. Naquele ano, a PM deixou de publicar registros no X durante o período em que a plataforma esteve suspensa no Brasil e migrou para o Bluesky.





Embora a PM tenha respondido por 86% das operações identificadas, a pesquisa aponta aumento da participação da Polícia Civil. O número de ações da corporação passou de 47 em 2020 para 336 em 2024, alta de 614%, segundo o levantamento.





Em 2025 foram registradas 66 operações da Polícia Civil. Doze delas tiveram ao menos uma morte, e a taxa de letalidade calculada pela IDMJRacial —número de mortos dividido pelo total de operações— passou de 2% em 2024 para 18% em 2025.





Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado do Rio teve uma queda de 20,7% na proporção de mortes violentas registradas em 2025, na comparação com 2020 —um recuo de 28,5 casos por 100 mil habitantes para 22,6.