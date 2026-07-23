Brasileiros sofreram 258 golpes por hora em 2025; crime quintuplicou desde 2018

Rondônia, onde a taxa de estelionato para 100 mil habitantes é a quarta maior do país (1.329,6), é o único estado do Norte com índices elevados para esse tipo de crime.





Os dados exigem cautela. Segundo o Anuário, "Estados com maior estrutura de delegacias especializadas e maior confiança da população no sistema de Justiça tendem a apresentar mais registros". O Fórum diz que há indícios de "uma enorme subnotificação" nos dados.





Em maio, uma pesquisa Datafolha encomendada pela instituição mostrou que 15,8% da população com 16 anos ou mais — ou 26,3 milhões de pessoas — foi vítima de golpe ou perdeu dinheiro na internet nos 12 meses anteriores.





"Se os registros administrativos já demonstram um cenário alarmante de crescimento dos golpes e fraudes, as pesquisas apontam que o problema é muito maior do que o que efetivamente vira estatística nas delegacias", diz a instituição.





Isso ocorre ao mesmo tempo em que o estelionato se torna um ativo para facções criminosas e atinge patamares industriais, com grandes centrais criadas em salas alugadas e dedicadas a aplicar golpes em massa.





Uma delas foi fechada pela Polícia Civil de São Paulo em janeiro deste ano. A sala funcionava num prédio da avenida Brigadeiro Faria Lima, o principal centro financeiro do país, e era voltada a golpes contra idosos. Ao todo, 14 pessoas foram presas naquela ocasião.





Investigações da PF (Polícia Federal), das Polícias Civis de São Paulo e do Rio de Janeiro e do Ministério Público paulista também já apontaram que o PCC e o Comando Vermelho estão por trás do fenômeno de multiplicação de golpes digitais ou telefônicos pelo país.





"A gente sabe que há participação, mas em que medida isso acontece ainda é algo a ser analisado", disse à Folha o gerente de programas do Fórum, David Marques.