Localizado em SP suspeito de aplicar golpes da cidadania portuguesa no ES

Foi localizado em São Paulo, um homem suspeito de aplicar o golpe da cidadania portuguesa no Espírito Santo. Além do prejuízo financeiro, que variava entre R$ 7 a R$ 15 mil por caso, as vítimas perdiam documentos originais, muitos deles raros, utilizados no processo de obtenção da nacionalidade daquele país.





De origem portuguesa, o suspeito se apresentava às vítimas como alguém com conexões no governo de seu país que facilitariam a obtenção da cidadania, o que conferia credibilidade ao seu discurso. Atuava no Espírito Santo até o ano passado oferecendo os supostos serviços que, após receber valores e documentos, não eram realizados.





Acreditando na promessa de agilização do processo, as vítimas pagavam as quantias solicitadas e entregavam a ele documentos originais, como certidões de nascimento, casamento e óbito, pessoais e de familiares. O material, em muitos casos, era raro e de difícil recuperação, o que impedia também que as vítimas pudessem realizar o processo com outros profissionais.





No Espírito Santo foram registradas pelo menos cinco ocorrências praticadas contra quem buscava obter a nacionalidade portuguesa, entre elas médico e jornalista. Mas a polícia estima que mais pessoas tenham sido lesadas e que algumas nem sabiam do golpe, acreditando apenas se tratar de uma demora normal do processo.





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Como foi a ação policial





As investigações foram conduzidas 3º Distrito Policial, localizado na Praia do Canto , que obteve mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo na manhã desta quarta-feira (22) no bairro Bela Vista, onde o suspeito residia. Participaram da ação três integrantes da Polícia Civil do Espírito Santo e outros do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), de São Paulo.





A informação é de que na residência dele foram localizados vários documentos, incluindo de vítimas capixabas, que foram apreendidos. Também foi feito busca e apreensão em um imóvel que pertencia a ele em Vitória. Embora não tenha havido autorização judicial de prisão, o homem foi conduzido ao Dope para prestar depoimento.





O nome do suspeito não foi informado porque a investigação ainda está em curso. As pessoas que tiveram contato com um profissional para tratar da obtenção de cidadania portguesa, com as mesmas características, e suspeitarem de golpe, podem procurar a Polícia Civil.



