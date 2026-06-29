AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Esquema

Como falso site de doações levava vítimas a golpe de empréstimo

Integrantes da quadrilha foram presos no Espírito Santo e em Minas Gerais. A Polícia Civil já constatou movimentação de R$ 18 milhões

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 13:09

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 jun 2026 às 13:09
Grupo é preso por criar site falso de doações para vítimas de enchentes
Grupo é preso por criar site falso de doações para vítimas de enchentes Polícia Civil

Um falso site de arrecadação de doações para vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em 2024, foi usado em um esquema criminoso que, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, evoluiu para a aplicação de golpes de falsos empréstimos em diversos estados do país. A investigação aponta que a quadrilha movimentou mais de R$ 18 milhões e fez vítimas em pelo menos cinco estados.


Na última sexta-feira (26), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Piúma, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Civil de Minas Gerais, cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha (ES) e Muriaé (MG).


Entre os presos está Diego Leite de Sousa, de 31 anos, apontado como líder da organização criminosa. Os irmãos dele, Jackson Leite de Sousa, de 33 anos, e Jefferson Leite de Sousa, de 35 anos, também foram alvos da operação, assim como Thays Martins Nascimento, de 27 anos, esposa de Jefferson.

Como o golpe funcionava

Segundo o delegado Rodrigo de Mello Toscano, titular da Delegacia de Polícia de Piúma, o grupo criou um site falso que simulava uma campanha de arrecadação de recursos para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.


A página utilizava imagens da tragédia e símbolos oficiais do governo gaúcho para transmitir credibilidade e convencer as pessoas a fazerem doações. No entanto, o dinheiro nunca chegava às vítimas. Depois, o site foi retirado do ar.


"Apurou-se que esse site foi utilizado para redirecionar pessoas a um empréstimo falso", explicou o delegado. Quem acessava a página e clicava nos links era direcionado para números de telefone controlados pelos investigados.


"Quando recebiam o contato, eles convenciam as vítimas a fornecer dados sensíveis, como CPF e até a imagem facial. Com essas informações, conseguiam aplicar diversos golpes", afirmou Rodrigo Toscano

.

Segundo a investigação, os dados pessoais eram usados na prática de diferentes fraudes financeiras.

Mais de R$ 18 milhões movimentados

A Polícia Civil ainda trabalha para identificar o valor total obtido pelo grupo, mas já constatou movimentações milionárias.


"Os valores exatos ainda não foram totalmente apurados e seguem sob investigação. Mas já é possível afirmar que o apontado como líder da organização criminosa movimentou recursos por meio de uma pessoa jurídica que realizou transações com mais de 40 pessoas, totalizando uma quantia atípica superior a R$ 18 milhões", afirmou o delegado.


De acordo com a Polícia Civil, os investigados estavam em Piúma. Após a decretação das prisões preventivas, em maio deste ano, eles deixaram o município.


Diego Leite de Sousa foi para Vila Velha, enquanto os irmãos e a esposa de um deles seguiram para Muriaé, em Minas Gerais, cidade que, até então, não tinha qualquer ligação com a investigação.


Os quatro foram denunciados pelos crimes de organização criminosa e estelionato qualificado. A reportagem tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestações.

Orientação para evitar golpes

O delegado destacou que o caso não deve desestimular quem deseja ajudar pessoas em situações de calamidade, mas reforçou a importância de verificar a autenticidade das campanhas antes de fazer qualquer transferência.


"Queremos alertar para que as pessoas sempre prestem atenção ao destino desse dinheiro. Confiram o site, conversem com outras pessoas que já tenham feito doações e verifiquem a chave Pix. É importante ter certeza de que essa ajuda não vai acabar financiando criminosos", finalizou.

Veja Também 

Imagem de destaque

Prefeitura de Divino São Lourenço abre concurso com vagas para o magistério

Trânsito intenso em Vitória

Trânsito intenso na Grande Vitória antes de Brasil x Japão

Grávida morre em acidente na ES 164 em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher grávida morre em acidente entre carros em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: deu vontade de jogar? Como sair do sofá para o campo com segurança
Imagem Edicase Brasil
Maior lote da história do IR paga restituição a 189 mil no ES nesta terça (30)
Cabelo com frizz
Fios arrepiados? 15 produtos certeiros para controlar o frizz no dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados