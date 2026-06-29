Como falso site de doações levava vítimas a golpe de empréstimo

Um falso site de arrecadação de doações para vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em 2024, foi usado em um esquema criminoso que, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, evoluiu para a aplicação de golpes de falsos empréstimos em diversos estados do país. A investigação aponta que a quadrilha movimentou mais de R$ 18 milhões e fez vítimas em pelo menos cinco estados.





Na última sexta-feira (26), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Piúma, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Civil de Minas Gerais, cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha (ES) e Muriaé (MG).





Entre os presos está Diego Leite de Sousa, de 31 anos, apontado como líder da organização criminosa. Os irmãos dele, Jackson Leite de Sousa, de 33 anos, e Jefferson Leite de Sousa, de 35 anos, também foram alvos da operação, assim como Thays Martins Nascimento, de 27 anos, esposa de Jefferson.