Quem matou Odete Roitman?

Com que, então, os peixes pequenos caíram na rede, mas os grandes escaparam...





Lembra quando crianças ainda jogavam futebol? Iam todas para onde estava a bola... O leitor já olhou com atenção as imagens do sequestro do morador de rua na Praia do Suá, posteriormente assassinado em Nova Almeida?





Percebeu que cada um dos participantes cumpriu uma função específica previamente determinada, colocando-se em um lugar estratégico, vários sem se preocupar com a vítima em si? Isso exige três coisas: treinamento dos executores, planejamento prévio por alguém com conhecimento de operações policiais complexas e informações de inteligência.





Não existe a mínima possibilidade de simples “vigilantes” privados terem tais capacidades ou haverem improvisado aquele ato. Aliás, a cova já estava aberta com antecedência. Sim, as pessoas presas até agora eram apenas integrantes de um grupo de extermínio organizado e hierarquizado, mas não há sinais de relação com outro que a Polícia Civil está tentando desmantelar.