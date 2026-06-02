Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

A Polícia Civil (PCES) deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação "Lucas 3:14", que tem como alvo um grupo investigado por envolvimento em homicídios qualificados, pistolagem, organização criminosa e outros crimes. Até o momento, oito pessoas foram presas, sendo quatro policiais militares. Os nomes não foram divulgados.
A operação cumpre 10 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Ibatiba, Iúna e Castelo, no Sul do Espírito Santo, além de Mutum, em Minas Gerais.
De acordo com as investigações, os alvos são suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, pistolagem, fraude processual, falsidade ideológica, ocultação e destruição de provas.
"Uma importante operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na região e envolvido em diversos homicídios. Foram várias prisões, desde as lideranças, passando pelos intermediários e executores", disse o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno.
A ação é coordenada pela Superintendência Regional Serrana da Polícia Civil e conta com a participação da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Promotoria de Justiça de Ibatiba.
Ao todo, 56 agentes participam da operação, que conta com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), além de equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.
A operação segue em andamento.
Operação "Lucas 3:14"
O nome da operação faz referência à passagem bíblica de Lucas 3:14: “E ele disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo”.