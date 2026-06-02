Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

De acordo com as investigações, os alvos são suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, pistolagem, fraude processual, falsidade ideológica, ocultação e destruição de provas.





"Uma importante operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na região e envolvido em diversos homicídios. Foram várias prisões, desde as lideranças, passando pelos intermediários e executores", disse o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno.





A ação é coordenada pela Superintendência Regional Serrana da Polícia Civil e conta com a participação da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Promotoria de Justiça de Ibatiba.





Ao todo, 56 agentes participam da operação, que conta com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), além de equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.





A operação segue em andamento.