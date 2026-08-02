Afinal, feminicídio e violência doméstica estão mesmo aumentando no Brasil?

Estatísticas oficiais vêm mostrando um aumento nos casos tanto de feminicídio como de violência doméstica não letal, o que faz um monte de gente, precipitadamente, concluir que a Lei Maria da Penha, além de não resolver nada, ainda jogou mais lenha na fogueira. Outros, ao contrário, clamam por mais medidas.





Já vínhamos repetindo que essas estatísticas são feitas com base nas ocorrências policiais, sem qualquer aprofundamento de investigação e muito menos julgamento. E que a categoria “feminicídio”, além de ser uma figura jurídica muito recente (então não temos uma série histórica dos números), tem muito de subjetivo e de cultural e, portanto, tende a variar no tempo e conforme a região.





O fato é que o número de homicídios em que a vítima é do sexo biológico feminino vem diminuindo. O que disparou foi a proporção dos casos categorizados como feminicídio.