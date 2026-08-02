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Renata Rasseli

Léo Carraretto lança 'best seller' em Vitória; veja fotos

O autor lançou seu novo livro "Antes que o mercado mude [de novo]", primeiro lugar em categoria dos mais vendidos de Veja

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

02 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Léo Carrareto e família
Léo Carrareto, a esposa Luciana e as filhas Ana Beatriz e Clarice: família em festa na noite de autógrafos de "Antes que o mercado mude [de novo]".  Cacá Lima

Empresário, palestrante e expert em negócios, inovação e futuro, Léo Carraretto lançou seu best seller,  "Antes que o mercado mude [de novo]", primeiro lugar em categoria dos mais vendidos de Veja, na terça-feira (28), no Centro Cultural SESI, em Vitória.


No livro, Léo propõe abandonar a ideia de transformação como evento pontual e assumir a mudança como condição permanente de desenvolvimento. A partir do conceito de Transformação Infinita, o autor apresenta um modelo prático e acessível para líderes e organizações que precisam aprender a operar em movimento com mais clareza, direção e capacidade de adaptação contínua.

Veja quem circulou pela noite de autógrafos na galeria de Cacá Lima. 

Mulheres de negócios
A arquiteta Priscila Maciel ao lado das empresárias Cris Loureiro, Flávia Mirela Izoton e Anna Rigo durante encontro mensal da Rede Mulheres de Negócios
A arquiteta Priscila Maciel ao lado das empresárias Cris Loureiro, Flávia Mirela Izoton e Anna Rigo durante encontro mensal da Rede Mulheres de Negócios.  Divulgação
Negócios

Na Mec Show

Entre os dias 04 e 06 de agosto, no Pavilhão de Carapina, a LeCard participa na Feira Mec Show, a maior feira industrial do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil.

Jantar
Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe
Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe: em noite de trufas e vinhos, na Gran Cave.  Cloves Louzada

Em Jaguaré

Cultura ítalo-brasileira

A presença de descendentes de italianos é marcante também no norte do Estado. Entre os dias 02 e 08 de agosto, será realizada a 14ª Semana Cultural Italiana de Jaguaré, idealizada pela Associação do Movimento Italiano da cidade (Amitaj). O evento terá Tombo da Polenta, Tratorella e concurso das vitrines decorada, segundo o prefeito Marcos Guerra.  

Aniversário
Regina Gama e os filhos Rodrigo Gama, Affonso e Carlos Eduardo Gama
Regina Gama celebrou seus 80 anos, ao lado dos filhos Rodrigo Gama, Affonso e Carlos Eduardo Gama, no El Gitano, em Vitória.  Cloves Louzada

Menu exclusivo

O SkyBar 400, maior ambiente da CASACOR ES com 400 m² assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo, lança o projeto SkyBar 400 Convida com uma experiência gastronômica especial. A chef Raíssa Franzotti assina o cardápio e os drinques autorais são criação do  bartender Rodrigo Perdigão.

Em Colatina


No dia 16 de agosto, o Shopping Moda Brasil será palco de uma imersão cultural e fashion com o desfile temático Tropicália. O evento resgata a essência do movimento cultural que revolucionou o Brasil no final dos anos 1960. A passarela vai misturar moda, música e manifestação artística de forma vibrante. O styling e a coordenação são de Aurélio Sathler e a beleza do desfile será assinada por Vick Júnior.

Na CasaCor ES
Pamela Silva e Gabriela Iamonde
Pamela Silva e Gabriela Iamonde: no ambiente “Memórias Todeschini por João Daniel” na mostra de decoração, no Hotel Canto do Sol.  Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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