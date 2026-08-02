Léo Carraretto lança 'best seller' em Vitória; veja fotos

Empresário, palestrante e expert em negócios, inovação e futuro, Léo Carraretto lançou seu best seller, "Antes que o mercado mude [de novo]", primeiro lugar em categoria dos mais vendidos de Veja, na terça-feira (28), no Centro Cultural SESI, em Vitória.
No livro, Léo propõe abandonar a ideia de transformação como evento pontual e assumir a mudança como condição permanente de desenvolvimento. A partir do conceito de Transformação Infinita, o autor apresenta um modelo prático e acessível para líderes e organizações que precisam aprender a operar em movimento com mais clareza, direção e capacidade de adaptação contínua.
Veja quem circulou pela noite de autógrafos na galeria de Cacá Lima.
Na Mec Show
Entre os dias 04 e 06 de agosto, no Pavilhão de Carapina, a LeCard participa na Feira Mec Show, a maior feira industrial do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil.
Em Jaguaré
Cultura ítalo-brasileira
A presença de descendentes de italianos é marcante também no norte do Estado. Entre os dias 02 e 08 de agosto, será realizada a 14ª Semana Cultural Italiana de Jaguaré, idealizada pela Associação do Movimento Italiano da cidade (Amitaj). O evento terá Tombo da Polenta, Tratorella e concurso das vitrines decorada, segundo o prefeito Marcos Guerra.
Menu exclusivo
O SkyBar 400, maior ambiente da CASACOR ES com 400 m² assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo, lança o projeto SkyBar 400 Convida com uma experiência gastronômica especial. A chef Raíssa Franzotti assina o cardápio e os drinques autorais são criação do bartender Rodrigo Perdigão.
Em Colatina
No dia 16 de agosto, o Shopping Moda Brasil será palco de uma imersão cultural e fashion com o desfile temático Tropicália. O evento resgata a essência do movimento cultural que revolucionou o Brasil no final dos anos 1960. A passarela vai misturar moda, música e manifestação artística de forma vibrante. O styling e a coordenação são de Aurélio Sathler e a beleza do desfile será assinada por Vick Júnior.