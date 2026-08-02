Léo Carraretto lança 'best seller' em Vitória; veja fotos

Empresário, palestrante e expert em negócios, inovação e futuro, Léo Carraretto lançou seu best seller, "Antes que o mercado mude [de novo]", primeiro lugar em categoria dos mais vendidos de Veja, na terça-feira (28), no Centro Cultural SESI, em Vitória.



No livro, Léo propõe abandonar a ideia de transformação como evento pontual e assumir a mudança como condição permanente de desenvolvimento. A partir do conceito de Transformação Infinita, o autor apresenta um modelo prático e acessível para líderes e organizações que precisam aprender a operar em movimento com mais clareza, direção e capacidade de adaptação contínua.



Veja quem circulou pela noite de autógrafos na galeria de Cacá Lima.