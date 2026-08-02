Uma agenda para o ES crescer ainda mais

O Espírito Santo de fato é um case de sucesso no Brasil: uma referência nacional em gestão fiscal, capacidade de investimentos e avanços sociais, com visão estratégica e continuidade de políticas públicas, independentemente de mudanças de governo. Isso é um grande avanço, num país onde a tradição é uma administração desmontar o que foi construído pela antecessora.





Foi com base nesses princípios, de diferenciação entre política de Estado e política de governo, aliada ao diálogo e cooperação entre o setor público, a inciativa privada e a sociedade organizada, que o Espírito Santo virou a página, saindo de uma grave crise institucional, nos anos 90, para se tornar um Estado com indicadores econômicos e sociais bem acima da média nacional.





No momento em que a sociedade vai às urnas, é importante saber valorizar o caminho percorrido até aqui, preservando as conquistas, para poder construir um futuro ainda mais próspero.





Considerando todos os avanços, contudo, penso que temos a oportunidade de dar um salto ainda maior, focando em metas para elevar a produtividade dos setores instalados no Estado. Afinal, é a produtividade que determina a nossa competitividade no Brasil e no mundo.





Produtividade é o grande gargalo para o crescimento do Brasil, o que obviamente tem impacto no Espírito Santo. Por mais que façamos a nossa parte, estamos inseridos na federação e batemos no teto das limitações do país.