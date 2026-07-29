Novo Caged: agro puxa a baixa e ES perde mais de 2 mil vagas em junho

O Espírito Santo encerrou junho com saldo negativo de 2.259 empregos formais, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (29). O resultado foi provocado quase exclusivamente pelo desempenho da agropecuária, que fechou 4.049 postos de trabalho no mês, após o fim do período de coleta da safra do café.
Ao todo, na análise geral, foram registradas 48.527 admissões e 50.786 desligamentos em junho, uma redução de 0,24% no estoque de empregos formais do Estado. Em maio, o saldo havia alcançado resultado positivo de 9.532 vagas de carteira assinada.
A agropecuária foi responsável pela maior perda de vagas, reflexo do encerramento de atividades sazonais e contratos temporários ligados às colheitas do café. No mês anterior, a cafeicultura abriu 6.527 postos de trabalho.
Na direção oposta, os serviços lideraram a criação de empregos, com saldo de 894 vagas. Em seguida aparecem a indústria, com 445 novos postos, e o comércio, com 477. A construção civil praticamente ficou estável, com fechamento de apenas 26 vagas.
Os homens lideraram as admissões no mês, com 28.044 vagas, contra as 20.483 oportuniddes para as mulheres. A preferência foi por profissionais com ensino médio completo entre 18 e 24 anos e 30 a 39 anos.
Apesar do resultado de junho, o mercado de trabalho capixaba segue acumulando desempenho positivo em 2026. No primeiro semestre, o Estado criou 24.177 empregos com carteira assinada, liderado pelo setor de serviços (9.180) e pela agropecuária (7.867).
Entre os municípios, Vitória registrou o melhor desempenho, com saldo positivo de 780 empregos, seguida por Vila Velha (355) e Cachoeiro de Itapemirim (267).
Já as maiores perdas ocorreram em municípios com forte presença da atividade agrícola. Sooretama liderou o fechamento de vagas (-908), seguida por Vila Valério (-605), Jaguaré (-588), Linhares (-326) e Rio Bananal (-258).
No âmbito nacional, o mercado formal de trabalho registrou, no mês passado, saldo de 145.161 postos de trabalho, resultado de 2,22 milhões de admissões e 2,07 milhões de desligamentos.
No acumulado do ano, de janeiro a junho de 2026, o saldo registrado é de 921.645 vagas formais. Nos últimos 12 meses, entre julho de 2025 e junho de 2026, os dados indicam 963.921 empregos com carteira assinada.