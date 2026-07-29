AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vagas formais

Novo Caged: agro puxa a baixa e ES perde mais de 2 mil vagas em junho

Com o fim da safra do café, setor encerrou mais de 4 mil empregos no mês. Serviços, comércio e indústria seguiram contratando

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 20:57

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

29 jul 2026 às 20:57
Fim da safra do café faz agro do ES fechar mais de 4 mil vagas em junho. Divulgação

O Espírito Santo encerrou junho com saldo negativo de 2.259 empregos formais, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (29). O resultado foi provocado quase exclusivamente pelo desempenho da agropecuária, que fechou 4.049 postos de trabalho no mês, após o fim do período de coleta da safra do café


Ao todo, na análise geral, foram registradas 48.527 admissões e 50.786 desligamentos em junho, uma redução de 0,24% no estoque de empregos formais do Estado. Em maio, o saldo havia alcançado resultado positivo de 9.532 vagas de carteira assinada.


A agropecuária foi responsável pela maior perda de vagas, reflexo do encerramento de atividades sazonais e contratos temporários ligados às colheitas do café. No mês anterior, a cafeicultura abriu 6.527 postos de trabalho.

Veja Também 

Imagem de destaque

Safra do café faz o ES ter maior contratação de carteira assinada em três anos

Na direção oposta, os serviços lideraram a criação de empregos, com saldo de 894 vagas. Em seguida aparecem a indústria, com 445 novos postos, e o comércio, com 477. A construção civil praticamente ficou estável, com fechamento de apenas 26 vagas.


Os homens lideraram as admissões no mês, com 28.044 vagas, contra as 20.483 oportuniddes  para as mulheres. A preferência foi por profissionais com ensino médio completo entre 18 e 24 anos e 30 a 39 anos.


Apesar do resultado de junho, o mercado de trabalho capixaba segue acumulando desempenho positivo em 2026. No primeiro semestre, o Estado criou 24.177 empregos com carteira assinada, liderado pelo setor de serviços (9.180) e pela agropecuária (7.867).


Entre os municípios, Vitória registrou o melhor desempenho, com saldo positivo de 780 empregos, seguida por Vila Velha (355) e Cachoeiro de Itapemirim (267).


Já as maiores perdas ocorreram em municípios com forte presença da atividade agrícola. Sooretama liderou o fechamento de vagas (-908), seguida por Vila Valério (-605), Jaguaré (-588), Linhares (-326) e Rio Bananal (-258).

Brasil

No âmbito nacional, o mercado formal de trabalho registrou, no mês passado, saldo de 145.161 postos de trabalho, resultado de 2,22 milhões de admissões e 2,07 milhões de desligamentos.


No acumulado do ano, de janeiro a junho de 2026, o saldo registrado é de 921.645 vagas formais. Nos últimos 12 meses, entre julho de 2025 e junho de 2026, os dados indicam 963.921 empregos com carteira assinada.

Leia mais sobre economia do ES

Novo Caged: agro puxa a baixa e ES perde mais de 2 mil vagas em junho

Vitória terá primeiro voo direto para a Argentina em outubro

Voo de teste Argentina-Vitória trará comitiva para conhecer pontos turísticos do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia ES Economia Ministério do Trabalho E Previdência Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Josafá Storch, ex-prefeito de Laranja da Terra, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo
Justiça condena ex-prefeito de Laranja da Terra por improbidade administrativa
Imagem de destaque
Peixe assado: 3 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Fentanil
Desvio de fentanil no ES acende alerta sobre risco de uso pelo tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados