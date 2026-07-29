Novo Caged: agro puxa a baixa e ES perde mais de 2 mil vagas em junho

Na direção oposta, os serviços lideraram a criação de empregos, com saldo de 894 vagas. Em seguida aparecem a indústria, com 445 novos postos, e o comércio, com 477. A construção civil praticamente ficou estável, com fechamento de apenas 26 vagas.





Os homens lideraram as admissões no mês, com 28.044 vagas, contra as 20.483 oportuniddes para as mulheres. A preferência foi por profissionais com ensino médio completo entre 18 e 24 anos e 30 a 39 anos.





Apesar do resultado de junho, o mercado de trabalho capixaba segue acumulando desempenho positivo em 2026. No primeiro semestre, o Estado criou 24.177 empregos com carteira assinada, liderado pelo setor de serviços (9.180) e pela agropecuária (7.867).





Entre os municípios, Vitória registrou o melhor desempenho, com saldo positivo de 780 empregos, seguida por Vila Velha (355) e Cachoeiro de Itapemirim (267).





Já as maiores perdas ocorreram em municípios com forte presença da atividade agrícola. Sooretama liderou o fechamento de vagas (-908), seguida por Vila Valério (-605), Jaguaré (-588), Linhares (-326) e Rio Bananal (-258).