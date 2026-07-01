Safra do café faz o ES ter maior contratação de carteira assinada em três anos

O Espírito Santo, impulsionado pela agropecuária, garantiu o melhor desempenho para a geração de empregos formais desde maio de 2023. O Estado encerrou o quinto mês do ano de 2026 com um saldo positivo de 9.532 vagas de carteira assinada, resultado da diferença entre 58.688 admissões e 49.156 desligamentos, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última terça-feira (1).





As análises mostram que o bom desempenho do mercado de trabalho capixaba esteve concentrado no campo. Sozinha, a agropecuária respondeu por 9.183 vagas, praticamente todo o saldo registrado no Estado durante o mês. O resultado foi impulsionado pela cafeicultura, responsável pela abertura de 6.527 postos de trabalho, reflexo do período de colheita, uma das etapas que mais demandam mão de obra na principal cadeia produtiva do agronegócio capixaba.





Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o resultado era esperado para esta época do ano e reflete a sazonalidade da produção cafeeira. “Maio é um período muito importante para a cafeicultura capixaba e isso aumenta a necessidade de contratação de trabalhadores, principalmente nas regiões produtoras”, explica.





Além do café, o cultivo de pimenta-do-reino também contribuiu para o desempenho do setor, com 541 novas vagas, reforçando a importância das culturas agrícolas para a geração de empregos no interior do Estado. Municípios como Sooretama, Jaguaré e Linhares, que têm forte ligação com a produção agrícola, também se destacaram no período em função da intensificação das atividades no campo.





Enquanto a agropecuária sustentou o crescimento do mercado de trabalho, os demais setores apresentaram desempenho mais moderado. O setor de serviços criou 614 empregos formais em maio, seguido pelo comércio, com saldo positivo de 68 vagas. Já a indústria registrou o fechamento líquido de 161 postos de trabalho, enquanto a construção encerrou o mês com saldo negativo de 172 vagas.





Apesar da forte influência da safra do café, André Spalenza destaca que o desempenho de maio não ocorreu de forma isolada. Segundo ele, o Espírito Santo já vinha apresentando resultados positivos no mercado de trabalho antes mesmo do início da colheita.