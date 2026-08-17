Mulher estava viva quando foi enterrada pelo companheiro no ES, aponta laudo

O laudo cadavérico da morte de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, apontou que ela ainda estava viva quando foi enterrada pelo companheiro, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo delegado Messias Sirtulli, titular da Delegacia de São José do Calçado.





Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho e foi encontrada na noite de 24 de julho, enterrada em um dos cômodos da casa onde vivia com o companheiro. Segundo a Polícia Civil, Mário atingiu a vítima duas vezes na cabeça com um banco de madeira, enterrou o corpo, refez o contrapiso e instalou um novo piso cerâmico sobre o local para ocultar o cadáver.