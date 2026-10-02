Homem descobre aos 58 anos que pai biológico é cantor famoso

Um teste de DNA revelou a Michael Goessling, morador de St. Louis, nos Estados Unidos, a identidade de seu pai biológico: o cantor Michael McDonald, de 74 anos, vencedor de cinco Grammys e integrante do The Doobie Brothers. Adotado ainda bebê, Goessling passou décadas sem saber quem eram seus pais biológicos.
Criado por Paul e Kay Goessling, ele afirma que sempre soube da adoção e descreve a infância como feliz. "Sempre soube que fui adotado. Tive uma infância maravilhosa. Não poderia ter escolhido duas pessoas melhores para me criar", contou à emissora KMOV.
A história começou a ser descoberta quase seis décadas depois do nascimento de Goessling, quando um meio-irmão que ele não conhecia fez um teste de DNA. Em cerca de 36 horas, o homem recebeu uma notificação informando que havia encontrado um meio-irmão chamado Michael Goessling, de St. Louis.
Depois de receber a informação sobre o parentesco, Goessling começou a investigar a família biológica. No aniversário de 58 anos, conheceu pessoalmente a mãe biológica. Mais tarde, conseguiu conversar por telefone com o pai.
Durante a ligação, perguntou sobre a profissão dele. O homem respondeu que era músico e que estava se preparando para uma turnê que passaria por St. Louis naquele verão.
Foi então que Goessling fez a pergunta que esclareceria a identidade do pai.
"Você é Michael McDonald?", perguntou. "Sim, temo que sim", respondeu o cantor, segundo o relato do filho.
A coincidência de os dois terem o mesmo primeiro nome não foi planejada. Goessling explicou que recebeu o nome Michael da mãe adotiva, Kay, já que não tinha um nome definido quando foi colocado para adoção.
Segundo a KMOV, os pais biológicos de Goessling tinham 14 anos quando ele foi concebido. Embora não tenham criado o filho, McDonald e a mãe biológica dele permaneceram amigos ao longo dos anos.
Para Michael McDonald, descobrir o que havia acontecido com o filho depois de tantos anos trouxe alívio. Em uma chamada por FaceTime, o cantor contou que carregou durante décadas a preocupação sobre o destino de Goessling.
"Eu sempre carreguei essa culpa comigo", afirmou. McDonald disse ainda que saber que o filho estava bem e havia tido uma boa vida foi uma recompensa.
"O que realmente importa nessa história para nós são os pais adotivos dele, que deram ao Michael tudo o que uma criança precisa em termos de amor e segurança", declarou.
Pai e filho se encontraram pessoalmente depois da descoberta. Goessling contou que McDonald abriu os braços, deu-lhe um abraço e disse que o amava. Ele respondeu da mesma maneira.
"Foi uma experiência maravilhosa ver Michael e conhecer meu filho depois de todos esses anos pensando nele", afirmou o cantor.
O reencontro trouxe outra descoberta para o músico: Goessling tem dois filhos, o que fez de McDonald avô. "Sim, isso ainda está caindo a ficha para mim. Que presente", disse o cantor, que também elogiou a família do filho. "Tenho muito orgulho deles", afirmou.
Atualmente, McDonald está em turnê com o The Doobie Brothers. Em 2024, publicou a autobiografia What a Fool Believes, na qual relembra a carreira com o grupo e com o Steely Dan, além de abordar sua trajetória de sobriedade.