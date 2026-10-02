Eleições 2026: veja os horários dos shoppings da Grande Vitória no domingo

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (4) e, para ajudar o leitor a se programar, A Gazeta rueniu os horários de funcionamento dos principais shoppings da Grande Vitória. Confira abaixo:
- Lojas e quiosques: abertos das 14h às 21h
Obs: abertura facultativa das lojas às 11h e fechamento facultativo às 22h
- Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h.
- Lojas e quiosques: 14h às 21h
Obs: abertura facultativa das lojas às 13h e fechamento facultativo às 22h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
- Lojas e quiosques: 14h às 21h
Obs: abertura facultativa das lojas de 12h às 14h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
- Lojas e quiosques: 14h às 21h
Obs: abertura facultativa das lojas às 13h e fechamento facultativo às 22h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
- Lojas e quiosques: 14h às 21h
Obs: abertura facultativa das lojas às 13h e fechamento facultativo às 22h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
- Lojas e quiosques: das 14h às 21h
Obs: abertura facultativa das 12h às 13h e fechamento facultativo das 21h às 22h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h.
- Lojas e quiosques: 14h às 21h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Academia: 6h às 12h.