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4 de outubro

Eleições 2026: veja os horários dos shoppings da Grande Vitória no domingo

Unidades terão horários especiais neste domingo (4); confira o funcionamento

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 18:36

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

02 out 2026 às 18:36

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (4) e, para ajudar o leitor a se programar, A Gazeta rueniu os horários de funcionamento dos principais shoppings da Grande Vitória. Confira abaixo:

Shopping Vitória
  • Lojas e quiosques: abertos das 14h às 21h
    Obs: abertura facultativa das lojas às 11h e fechamento facultativo às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h.
Shopping Mestre Álvaro
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h
    Obs:     abertura facultativa das lojas às 13h e fechamento facultativo às 22h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
Shopping Montserrat
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h
    Obs: abertura facultativa das lojas de 12h às 14h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
Shopping Moxuara
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h
    Obs: abertura facultativa das lojas às 13h e fechamento facultativo às 22h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
Shopping Praia da Costa
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h
    Obs: abertura facultativa das lojas às 13h e fechamento facultativo às 22h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.
Shopping Vila Velha
  • Lojas e quiosques: das 14h às 21h
    Obs: abertura facultativa das 12h às 13h e fechamento facultativo das 21h às 22h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h.
Boulevard Shopping Vila Velha
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Academia: 6h às 12h.

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