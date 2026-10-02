AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Alcolumbre coloca PEC da escala 6x1 na pauta do Senado na terça-feira (6)
Após eleições

Alcolumbre coloca PEC da escala 6x1 na pauta do Senado na terça-feira (6)

Bandeira eleitoral de Lula, proposta já foi aprovada pela Câmara e pela CCJ do Senado; se validada pelos senadores no plenário sem alterações, poderá ser promulgada e entrar em vigor

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 19:10

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

02 out 2026 às 19:10

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) decidiu pautar para a próxima terça-feira (6) – dois dias após o primeiro turno das eleições – a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1, bandeira do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).


A PEC já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, após acordo entre Lula, Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Se for aprovada no plenário pelos senadores, sem alterações, a PEC poderá ser promulgada e entrar em vigor.


São necessários votos de três quintos dos 81 senadores, em dois turnos, para que a PEC seja aprovada. Ou seja, o governo Lula precisa mobilizar 49 votos em duas rodadas de apreciação.

Davi Alcolumbre, presidente do Senado
Davi Alcolumbre, presidente do Senado Carlos Moura/Agência Senado

Se a PEC for alterada pelos senadores, será necessário que a Câmara faça uma nova análise do texto. A proposta é a única pauta da sessão.


A PEC reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com limite de oito horas diárias, e assegura dois dias de repouso semanal remunerado, um dos quais preferencialmente aos domingos. A proposta também estabelece que a implementação da medida nos contratos ocorrerá sem redução salarial.


O texto permite que uma lei complementar institua medidas transitórias de mitigação de impactos em favor dos microempreendedores individuais, das microempresas e das empresas de pequeno porte, condicionadas à manutenção dos níveis de emprego.


Segundo a PEC, após dois meses da publicação da emenda, a duração do trabalho normal não poderá exceder 42 horas. Após um ano, a jornada cai para 40 horas.


A oposição tenta emplacar uma PEC alternativa, que mantém as regras atuais da CLT, mas permite que trabalhador e empregador optem por um regime flexível, de pagamento por horas trabalhadas. Os dois lados poderiam definir diretamente carga horária, e o contrato individual prevaleceria sobre acordos e convenções coletivas.


Senadores de oposição criticam a proposta, que chamam de eleitoreira. “O governo está preocupado com esse projeto por um motivo: ele quer se reconectar com a sociedade, porque o desgaste está grande e vai perder as eleições”, afirmou o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).

Veja Também 

Davi Alcolumbre, presidente do Senado

Alcolumbre coloca PEC da escala 6x1 na pauta do Senado na terça-feira (6)

Imagem de destaque

Influenciadores deixam de ser apenas vitrine e ganham papel estratégico em grandes eventos

Imagem de destaque

Crescer nas vendas sem gestão pode travar o negócio

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

escala 6x1 Davi Alcolumbre Senado Federal Eleicões 2026 Luiz Inácio Lula da Silva Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições 2026: veja como ficam os serviços de saúde na Grande Vitória
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama
Michelle diz que Bolsonaro vive 'dias mais difíceis' após Damares relatar que ele passou mal
Imagem de destaque
Honda City estreia novo design e ganha mais itens sem mexer no preço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados