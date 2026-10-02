Influenciadores deixam de ser apenas vitrine e ganham papel estratégico em grandes eventos

Isso aproxima dois universos que, durante muito tempo, foram tratados separadamente: experiência de marca e performance. O especialista afirma que o mercado já sabe gerar audiência com influência. O próximo passo é entender o que essa audiência faz. Se existe um objetivo de negócio, ele precisa estar definido antes da escolha do creator e da ativação. É essa lógica que permite sair da presença pela presença e começar a construir estratégia.