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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro: 'Dias até 2º turno podem ser mais sangrentos e sujos das eleições'

"Imagina quantos gols de mão o PT não vai tentar fazer com seus amigos no STF e no TSE nesse período", questiona candidato do PL à Presidência

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 17:09

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

02 out 2026 às 17:09

RIO - O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (2) acreditar que os 21 dias entre o primeiro e um eventual segundo turno podem ser "os mais sangrentos e sujos da história de todas as eleições no Brasil", por uma suposta ação do PT. 


Ele voltou a atribuir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a articulação das decisões da Justiça que afetaram o debate cancelado pela TV Globo, o que comparou a "um gol de mão".

"Se você decidir validar o gol de mão do Lula, o jogo segue. Do primeiro para o segundo turno são mais 3 semanas, 21 dias, que podem ser os mais sangrentos e sujos da história de todas as eleições no Brasil. Imagina quantos gols de mão o PT não vai tentar fazer com seus amigos no STF e no TSE nesse período do segundo turno. A quantidade de fake news que eles vão inventar, vão espalhar, vai ser gigantesca", declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro comentou sobre o cancelamento do debate na TV Globo Fernando Madeira

Flávio classificou o cancelamento do debate como um fato "muito, mas muito negativo" e voltou a acusar, sem provas, o Judiciário de interferir nas eleições. "Foi um movimento muito brusco, obsceno mesmo, contra a liberdade de imprensa", declarou.

O candidato disse que a disputa poderia ser afetada por um suposto uso da "Polícia Federal para atacar todos os adversários do PT pelo Brasil": "Não vai ser só comigo. Vai ser uma baixaria sem precedentes. Vai ser um perigo real para a democracia", disse.

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