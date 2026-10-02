Flávio Bolsonaro: 'Dias até 2º turno podem ser mais sangrentos e sujos das eleições'

RIO - O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (2) acreditar que os 21 dias entre o primeiro e um eventual segundo turno podem ser "os mais sangrentos e sujos da história de todas as eleições no Brasil", por uma suposta ação do PT.





Ele voltou a atribuir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a articulação das decisões da Justiça que afetaram o debate cancelado pela TV Globo, o que comparou a "um gol de mão".