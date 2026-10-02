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Estradas

Acidente na BR 101 envolve três caminhões e um carro em Rio Novo do Sul

Publicado em

02 out 2026 às 18:04

Três caminhões um carro se envolveram em um acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (2). Segundo a Ecovias Capixaba, as seis pessoas que estavam nos veículos saíram ilesas. 


A pista no sentido Vitória ficou interditada por cerca de duas horas, e foi liberada às 14h. A dinâmica do acidente não foi informada. 

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Nova Carapina I

Acidente entre carro e caminhão deixa mulher ferida na Serra

Publicado em 02/10/2026 às 13:58

Uma motorista ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e um caminhão em Nova Carapina I, na Serrana manhã desta sexta-feira (2).


Segundo o Departamento de Operações de Trânsito (DOT), a motorista do carro foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada a um hospital. O condutor do caminhão não se feriu.


A dinâmica do acidente não foi informada. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Intervalo de 6h

Dois incêndios em pasto e casa abandonada mobilizam Bombeiros em Colatina

Publicado em 02/10/2026 às 12:53

Dois incêndios em diferentes bairros mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, entre a noite de quinta-feira (1º) e a madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a corporação, as chamas atingiram uma área de pasto e uma casa abandonada em um intervalo de seis horas. Não houve feridos nas duas ocorrências.


Por volta das 18h, o fogo atingiu uma área de vegetação na divisa entre os bairros Soma Alta Vista e Cidade Jardim. As chamas se concentraram em um pasto e foram combatidas pelos Bombeiros. A corporação não informou o que provocou o incêndio.


No bairro Bela Vista, por volta da meia-noite, as chamas atingiram uma casa abandonada de dois cômodos. Testemunhas informaram aos Bombeiros que o imóvel era utilizado por moradores da região para o consumo de drogas. Ainda segundo os relatos, o incêndio teria sido provocado por um usuário que estava no local.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Vila Nova de Colares

Homem é esfaqueado e procura ajuda em companhia da PM na Serra

Publicado em 02/10/2026 às 11:53
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar prestou os primeiros atendimentos Carlos Alberto Silva

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (2), em frente a uma lanchonete na Avenida Colares Júnior, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Após ser ferido, ele esteve na sede da 14ª Cia Independente, pedindo ajuda e relatando o fato.


De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe prestou o atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima não soube identificar, nem fornecer o nome do agressor. Para a PM, ele contou estar em situação de rua.  O homem foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves e não há informações sobre o estado de saúde.


A Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Serviço 

Disque-Denúncia (181)

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Temporal

Chuva e ventania cortam internet e causam transtornos em Bom Jesus do Norte

Publicado em 02/10/2026 às 11:52
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores Defesa Civil de Bom Jesus do Norte

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu o Sul do Espírito Santo na noite de quinta-feira (1º) causou transtornos em Bom Jesus do Norte. Segundo a Defesa Civil do município, moradores enfrentam falta de internet nesta sexta-feira (2) após uma torre de transmissão ficar sem energia.


De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, William de Souza Miranda, houve destelhamentos em cinco imóveis, todos em terraços, e seis quedas de árvores — quatro em ruas da sede e duas na zona rural. Na área urbana, segundo a equipe, as ocorrências relacionadas às árvores já foram solucionadas. Não há registro de desalojados.


As equipes percorrem as regiões afetadas para fazer o levantamento dos danos e realizar as vistorias necessárias. Segundo Miranda, o município também busca apoio e materiais junto à Defesa Civil do Estado, incluindo telhas, kits e recursos para auxiliar as famílias atingidas. Um telefone de plantão foi disponibilizado para receber chamados da população: (22) 99837-0642.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
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Trânsito

Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 342, em Ecoporanga

Publicado em 02/10/2026 às 11:31

Um motociclista de 61 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na BR 342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, mas não resistiu aos ferimentos.


O motorista da caminhonete, de 42 anos, relatou à Polícia Militar que trafegava no sentido Nova Venécia - Ecoporanga quando, segundo ele, a motocicleta teria entrado na contramão. Os veículos então colidiram.


O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Jardim Asteca

Motociclista morre em acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha

Publicado em 02/10/2026 às 11:10

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta sexta-feira (2), na Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Jardim Asteca, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito.


De acordo com a PM, testemunhas relataram que um caminhão trafegava pela rodovia no momento do acidente. No entanto, não foi possível confirmar se o veículo estava envolvido na ocorrência, nem se houve colisão entre o caminhão e a motocicleta.


Ainda segundo a polícia, o motorista do caminhão não permaneceu no local, e não foi possível identificar a placa do veículo.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Chuva no ES

Temporal destelha imóveis e derruba mais de 20 árvores em São José do Calçado

Publicado em 02/10/2026 às 10:05

Um temporal causou transtornos em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil do município, foram registrados até o momento 13 destelhamentos e 23 quedas de árvores em bairros da sede.


De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Dener Nogueira, a chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e raios, durou cerca de 1h20. Os atendimentos começaram ainda na noite de quinta-feira. “Não há registro ainda de desalojados. Os destelhamentos, em sua maioria, aconteceram em terraços. Há vias obstruídas e vamos aos distritos nesta manhã. Ainda estamos fazendo um levantamento de todos os danos”, afirmou o coordenador.


A rede elétrica também foi afetada durante o temporal. Segundo a Defesa Civil, equipes da concessionária EDP estão no município e trabalham para restabelecer o fornecimento.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Imunização

Vila Velha disponibiliza vacinação em shopping neste sábado (3)

Publicado em 02/10/2026 às 09:25
Vacinação será realizada das 11h às 18h Prefeitura de Vila Velha

Sem necessidade de agendamento, os moradores de Vila Velha poderão se vacinar neste sábado (3), das 11h às 18h, no Boulevard Shopping Vila Velha e na Unidade de Saúde de Jabaeté. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e  o cartão de vacinação.


A iniciativa é voltada para os públicos contemplados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A prefeitura orienta que os moradores consultem sua situação vacinal e aproveitem a oportunidade para colocar as doses recomendadas em dia.


A ação promovida pela prefeitura busca ampliar o acesso da população às vacinas e facilitar a atualização da caderneta de vacinação.


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.


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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Estradas

BR 101 terá detonações de rochas em Rio Novo do Sul e Ibiraçu nesta sexta

Publicado em 01/10/2026 às 18:42

Dois desmontes de rochas estão previstos para esta sexta-feira (2) em trechos da BR 101 no Espírito Santo. Em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, a operação ocorrerá entre 14h e 15h e exigirá a interdição da rodovia. Já no Contorno de Ibiraçu, na BR 101 Norte, a detonação está prevista para as 16h, sem bloqueio do tráfego.


Em Rio Novo do sul, os trabalhos serão realizados no km 386,1 da rodovia. Segundo a Ecovias Capixaba, após a detonação poderá ser implantado o sistema Pare e Siga até a conclusão da limpeza da pista. A operação faz parte das obras de duplicação da BR 101 Sul, realizadas entre Iconha e Rio Novo do Sul.


No Contorno de Ibiraçu, a detonação começará às 16h e, segundo a concessionária, não deve afetar o fluxo de veículos da rodovia. Motoristas e moradores da região, no entando, poderão ouvir sirenes e o som das explosões durante a operação.


A Ecovias informou ainda que os serviços poderão ser alterados ou reprogramados em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Vídeo

Temporal com vento e granizo atinge Guaçuí no Sul do Espírito Santo

Publicado em 01/10/2026 às 18:07

Um temporal acompanhado de ventos fortes e queda de granizo atingiu o município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil, a tempestade começou por volta das 15h40 e durou cerca de 20 minutos. 


Apesar da intensidade da chuva e das pedras de gelo registradas em pontos da cidade, o órgão informou que, até o momento, não foram registrados estragos ou chamados para desalojados e desabrigados.


O registro em Guaçuí ocorre em meio ao avanço de uma frente fria pelo Sudeste, que mantém o Espírito Santo sob alertas de tempestades e ventos intensos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes

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