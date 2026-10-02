Acidente na BR 101 envolve três caminhões e um carro em Rio Novo do Sul

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (2), em frente a uma lanchonete na Avenida Colares Júnior, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Após ser ferido, ele esteve na sede da 14ª Cia Independente, pedindo ajuda e relatando o fato.





De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe prestou o atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima não soube identificar, nem fornecer o nome do agressor. Para a PM, ele contou estar em situação de rua. O homem foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves e não há informações sobre o estado de saúde.





A Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.