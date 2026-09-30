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Trânsito

BR 101 será interditada em Anchieta e Fundão nesta quinta-feira (1º)

Bloqueios serão realizados para detonação de rochas e podem durar até duas horas; veja os horários em cada trecho

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:47

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 set 2026 às 17:47
BR 101 será interditada para detonação de rochas
BR 101 será interditada para detonação de rochas em Anchieta e em Fundão Divulgação | Ecovias Capixaba

Dois trechos da BR 101, em Fundão e Anchieta, serão interditados nos dois sentidos nesta quinta-feira (1º) para a realização de detonações controladas de rochas. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo.


Em Fundão, na Região Metropolitana, a interdição ocorrerá no km 235,5. O bloqueio, necessário para a continuidade das obras de duplicação da BR 101 Norte, no trecho entre Fundão e Serra, terá início às 14h e duração prevista de duas horas.


Já em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, o km 370,9 da BR 101 será totalmente interditado das 15h às 16h. Durante o período, tanto a passagem de veículos quanto de pedestres será bloqueada por questões de segurança.


O desmonte de rochas integra uma das etapas técnicas das obras de duplicação da BR 101 Sul, executadas no trecho entre Anchieta e Iconha, com previsão de conclusãoaté o fim deste ano.


Apesar dos horários previstos para o término dos serviços, a Ecovias informou que, se  necessário, poderá implantar o sistema de Pare e Siga após as detonações, até a conclusão da limpeza e a liberação total da pista. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, as operações poderão ser canceladas e reprogramadas.

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