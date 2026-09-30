BR 101 será interditada em Anchieta e Fundão nesta quinta-feira (1º)

Dois trechos da BR 101, em Fundão e Anchieta, serão interditados nos dois sentidos nesta quinta-feira (1º) para a realização de detonações controladas de rochas. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo.





Em Fundão, na Região Metropolitana, a interdição ocorrerá no km 235,5. O bloqueio, necessário para a continuidade das obras de duplicação da BR 101 Norte, no trecho entre Fundão e Serra, terá início às 14h e duração prevista de duas horas.





Já em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, o km 370,9 da BR 101 será totalmente interditado das 15h às 16h. Durante o período, tanto a passagem de veículos quanto de pedestres será bloqueada por questões de segurança.





O desmonte de rochas integra uma das etapas técnicas das obras de duplicação da BR 101 Sul, executadas no trecho entre Anchieta e Iconha, com previsão de conclusãoaté o fim deste ano.





Apesar dos horários previstos para o término dos serviços, a Ecovias informou que, se necessário, poderá implantar o sistema de Pare e Siga após as detonações, até a conclusão da limpeza e a liberação total da pista. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, as operações poderão ser canceladas e reprogramadas.