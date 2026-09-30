Período de defeso do caranguejo-uçá começa nesta quinta (1º) em Vitória

O defeso é um período de proteção ambiental estabelecido por órgãos responsáveis pela gestão dos recursos pesqueiros. Durante a reprodução do caranguejo-uçá, são aplicadas restrições para evitar a captura dos animais em um momento considerado essencial para a renovação da espécie. Nessa época, os caranguejos saem das galerias onde vivem e ficam mais expostos, o que aumenta o risco de captura.





"Mais do que uma regra que precisa ser cumprida, o defeso é uma ferramenta de conservação baseada no conhecimento sobre o ciclo de vida da espécie. É fundamental que a população compreenda a razão dessa proteção", salienta o secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Barbosa.