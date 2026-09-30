Período de defeso do caranguejo-uçá começa nesta quinta (1º) em Vitória

O período de defeso do caranguejo-uçá começa nesta quinta-feira, 1º de outubro, e traz uma série de restrições para a captura, transporte e comercialização da espécie em Vitória. A medida, que se encerra no dia 30 de novembro, tem como objetivo garantir a reprodução do crustáceo, considerado fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas de manguezal presentes na capital capixaba.
O defeso é um período de proteção ambiental estabelecido por órgãos responsáveis pela gestão dos recursos pesqueiros. Durante a reprodução do caranguejo-uçá, são aplicadas restrições para evitar a captura dos animais em um momento considerado essencial para a renovação da espécie. Nessa época, os caranguejos saem das galerias onde vivem e ficam mais expostos, o que aumenta o risco de captura.
"Mais do que uma regra que precisa ser cumprida, o defeso é uma ferramenta de conservação baseada no conhecimento sobre o ciclo de vida da espécie. É fundamental que a população compreenda a razão dessa proteção", salienta o secretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Barbosa.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória lembra que o defeso iniciado em outubro não deve ser confundido com o da andada. A proteção de outubro a dezembro está relacionada à fase de muda e crescimento. Já a andada ocorre no período reprodutivo, quando os caranguejos saem das tocas para o acasalamento e a liberação de larvas. Essa etapa segue um calendário próprio de restrições.
Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira