EstúdioCast: Serra lança política de alfabetização e amplia ações para fortalecer ensino nas escolas

A alfabetização é uma das principais etapas da trajetória escolar e tem recebido novas estratégias na rede municipal de ensino da Serra. Neste ano, a Prefeitura lançou a Política Municipal de Alfabetização, com ações voltadas ao fortalecimento do aprendizado da leitura e da escrita nos primeiros anos da vida escolar.
No novo episódio do EstúdioCast, o prefeito da Serra, Weverson Meireles, conversou com a repórter Yasmin Spiegel sobre as iniciativas contempladas pela Política. Dentre elas, está o Alfabetiza Serra, que reúne novas propostas para o trabalho desenvolvido em sala de aula com materiais pedagógicos, acompanhamento dos estudantes e ações de formação continuada para os profissionais da educação.
“Temos uma comunidade escolar que abraçou nosso planejamento estratégico. Comemoramos o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da história da cidade da Serra, saindo de uma nota de 5.5 nos anos iniciais para 5.9, e, nos anos finais, de 4.5 para 4.9. Isso aponta para um caminho que está dando certo, bem trilhado”, afirma o prefeito.
Além das ações específicas para alfabetização, a rede municipal também ampliou a oferta de educação em tempo integral, com cerca de 1.800 novas vagas em sete unidades de ensino da Serra.
Outro aspecto da política educacional do município é a alimentação oferecida aos estudantes, que ganhou destaque recentemente. Isso porque a merendeira Jaquiane Machado Amorim, conquistou o prêmio da 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, em Brasília, com a receita “sopa de legumes com entremeio da casca de melancia”, a mais votada do Espírito Santo.
Assista ao videocast e saiba mais das políticas adotadas para o avanço da Educação na Serra.