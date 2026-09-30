EstúdioCast: Serra lança política de alfabetização e amplia ações para fortalecer ensino nas escolas

“Temos uma comunidade escolar que abraçou nosso planejamento estratégico. Comemoramos o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da história da cidade da Serra, saindo de uma nota de 5.5 nos anos iniciais para 5.9, e, nos anos finais, de 4.5 para 4.9. Isso aponta para um caminho que está dando certo, bem trilhado”, afirma o prefeito.