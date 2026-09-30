AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Conteúdo de Marca
  • EstúdioCast: Serra lança política de alfabetização e amplia ações para fortalecer ensino nas escolas
Conteúdo de Marca

EstúdioCast: Serra lança política de alfabetização e amplia ações para fortalecer ensino nas escolas

Estratégia inclui novos materiais pedagógicos, acompanhamento dos estudantes e formação de professores, além da ampliação das vagas em tempo integral

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 11:31

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 set 2026 às 11:31

A alfabetização é uma das principais etapas da trajetória escolar e tem recebido novas estratégias na rede municipal de ensino da Serra. Neste ano, a Prefeitura lançou a Política Municipal de Alfabetização, com ações voltadas ao fortalecimento do aprendizado da leitura e da escrita nos primeiros anos da vida escolar.

No novo episódio do EstúdioCast, o prefeito da Serra, Weverson Meireles, conversou com a repórter Yasmin Spiegel sobre as iniciativas contempladas pela Política. Dentre elas, está o Alfabetiza Serra, que reúne novas propostas para o trabalho desenvolvido em sala de aula com materiais pedagógicos, acompanhamento dos estudantes e ações de formação continuada para os profissionais da educação.

“Temos uma comunidade escolar que abraçou nosso planejamento estratégico. Comemoramos o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da história da cidade da Serra, saindo de uma nota de 5.5 nos anos iniciais para 5.9, e, nos anos finais, de 4.5 para 4.9. Isso aponta para um caminho que está dando certo, bem trilhado”, afirma o prefeito.

Além das ações específicas para alfabetização, a rede municipal também ampliou a oferta de educação em tempo integral, com cerca de 1.800 novas vagas em sete unidades de ensino da Serra.

Outro aspecto da política educacional do município é a alimentação oferecida aos estudantes, que ganhou destaque recentemente. Isso porque a merendeira Jaquiane Machado Amorim, conquistou o prêmio da 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, em Brasília, com a receita “sopa de legumes com entremeio da casca de melancia”, a mais votada do Espírito Santo.

Assista ao videocast e saiba mais das políticas adotadas para o avanço da Educação na Serra.

Prefeitura da Serra 
EstúdioCast: Serra lança política de alfabetização e amplia ações para fortalecer ensino nas escolas
EstúdioCast: Serra lança política de alfabetização e amplia ações para fortalecer ensino nas escolas Estúdio Gazeta
Site: https://www.serra.es.gov.br/

Instagram: @prefeituraserra 

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Educação Continuada Educação Infantil Prefeitura da Serra Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcos do Val em sabatina A Gazeta/CBN Vitória
ES precisa estimular turismo ecológico para fortalecer economia, diz Marcos do Val
Turma da Global Academy
Da sala de aula a projetos reais: programa forma novos talentos em tecnologia
Imagem de destaque
Como tirar nós do pelo do cachorro: veja cuidados para desembaraçar sem causar desconforto ou precisar cortar a pelagem 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados