Como tirar nós do pelo do cachorro: veja cuidados para desembaraçar sem causar desconforto ou precisar cortar a pelagem 

Nem todo emaranhado deve ser retirado em casa. Quando existem vários nós, grandes placas de pelo compactado ou fios grudados muito próximos à pele, um profissional de banho e tosa pode avaliar a maneira mais segura de removê-los. Se houver feridas, vermelhidão intensa , secreção, mau cheiro, sangramento, dor ou alterações na pele, a avaliação de um médico-veterinário será ainda mais importante. Em casos avançados, pode ser necessário aparar parte da pelagem com equipamento apropriado. Depois da remoção, uma rotina de escovação adequada ajuda a diminuir as chances de novos emaranhados.