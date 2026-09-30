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Celebridades

Após relatar crise financeira, Fiuk faz harmonização facial e revela 'antes e depois'

Segundo ele, objetivo era fazer ajustes no rosto, como corrigir assimetrias, sem a realização de cortes
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 12:51

Fiuk antes e depois da harmonização facial, procedimento estético detalhado na reportagem
Fiuk antes e depois da harmonização facial, procedimento estético detalhado na reportagem Reprodução/SBT

Fiuk mostrou o resultado de uma harmonização facial durante o Fofocalizando, do SBT, na terça-feira, 29. O programa exibiu imagens do antes e do depois do procedimento, realizado a convite da atração.

O cantor aprovou a transformação e destacou principalmente as mudanças no formato do nariz. O procedimento foi realizado pelas médicas Camila Avallone Bosso e Mariana Avallone.

A participação de Fiuk no programa ocorre após o artista voltar aos holofotes ao falar sobre sua situação financeira em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

Na entrevista, Fiuk contou que seu custo de vida mensal atualmente fica entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. O artista afirmou que vive em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo.

Após afirmar que havia sido deserdado pelo pai, Fábio Jr., Fiuk também passou a anunciar alguns carros antigos e de luxo. Segundo ele, suas principais fontes de renda são contratos publicitários e a intermediação da venda desses veículos.

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