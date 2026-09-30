Leonardo volta a beber após quase um mês: 'Prefiro ser um gordo feliz'

A retomada do consumo aconteceu depois de Leonardo passar por uma nova bateria de exames. Horas antes, Poliana Rocha, esposa do cantor, havia mostrado nas redes sociais que ele faria uma avaliação para verificar as taxas. "O Leo acabou de fazer (exames) para verificar as taxas dele. Tenho certeza de que estão ótimas devido à perda de peso", afirmou a jornalista.