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Leonardo volta a beber após quase um mês: 'Prefiro ser um gordo feliz'

Em vídeo, sertanejo admite dificuldades para ficar longe do álcool: 'Graças a Deus passou essa agonia'
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 12:34

Leonardo encerra o período de abstinência e aparece novamente com um copo de cerveja na mão
Leonardo encerra o período de abstinência e aparece novamente com um copo de cerveja na mão Reprodução @leonardo no Instagram

Leonardo voltou a consumir bebidas alcoólicas após quase um mês de abstinência. O cantor compartilhou o momento nas redes sociais na última segunda-feira, 28, e recebeu uma provocação de Ana Castela, que havia elogiado a transformação física do sertanejo durante o período sem álcool.

Em um vídeo publicado no Instagram, Leonardo aparece inicialmente com um copo de suco de tomate. Em seguida, troca a bebida por uma taça de álcool e faz uma brincadeira com a situação. "Voltei, Brasil", escreveu o cantor na legenda, acompanhada de um emoji de uma carinha com óculos de sol.

Nos comentários, Ana Castela reagiu à publicação e fez referência à mudança no visual do sertanejo após o período sem bebidas. "Vai inchar de novo", brincou a cantora.

A retomada do consumo aconteceu depois de Leonardo passar por uma nova bateria de exames. Horas antes, Poliana Rocha, esposa do cantor, havia mostrado nas redes sociais que ele faria uma avaliação para verificar as taxas. "O Leo acabou de fazer (exames) para verificar as taxas dele. Tenho certeza de que estão ótimas devido à perda de peso", afirmou a jornalista.

Após o acompanhamento médico, Leonardo contou que recebeu autorização para voltar a consumir bebidas alcoólicas. O cantor havia interrompido o hábito depois que exames de rotina identificaram uma alteração nos níveis de triglicérides. Segundo a equipe dele, o resultado não foi considerado alarmante, mas levou à recomendação de uma dieta que incluía 30 dias sem álcool.

O período de abstinência, porém, não foi fácil para o sertanejo. "É, trinta dias sem beber nada de bebida alcoólica, realmente, para mim, foi motivo de muito sofrimento. Deu até vontade de chorar. A pessoa igual eu, acostumada, trinta dias, não foi brincadeira, não", disse.

Na ocasião, Leonardo ainda brincou sobre a experiência: "Nunca mais eu faço isso e vou falar para vocês: não façam isso, não. Prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste. Graças a Deus, passou essa agonia".

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