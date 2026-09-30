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Jéssica, bombeira de Criciúma, vence MasterChef da Band

Campeã aposta em menu inspirado no litoral de Santa Catarina. Vencedora celebra título e diz viver o maior orgulho da vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 12:28

Jéssica comemora vitória com o troféu do MasterChef
Jéssica comemora vitória com o troféu do MasterChef Renato Pizzutto/Band
A bombeira militar Jéssica Cechella, de Criciúma (SC), venceu a final da 13ª edição do MasterChef, da Band, na madrugada desta quarta-feira (30). Ela ganhou da médica Carla Araújo, de Petrolina (PE), na final do reality. As duas superaram 16 adversários ao longo do programa.
A campeã apresentou o menu "Entre Mares", inspirado na cozinha do litoral de Santa Catarina, em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa. Carla, a segunda colocada, optou por um menu inspirado nos sabores do Nordeste.
A entrada trouxe mil-folhas de carne de siri, maioneses verde e de butiá, purê de batata-doce roxa e ovas de tainha fritas; no prato principal foi servido sorrentino de camarão e nata ao molho velouté e frutos do mar; e a sobremesa escolhida foi sorvete de cupuaçu preparado com nitrogênio líquido e flor de jambu, creme inglês de tucupi negro, chocolate e pão de ló.
"É o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Eu me propus a fazer esse desafio e finalizar assim, com chave de ouro, está sendo incrível", disse a vencedora.
A catarinense ganhou R$ 300 mil, uma imersão em Lisboa para explorar os temperos e a cultura local, um curso completo de gastronomia da Le Cordon Bleu e um carro Boreal.
Helena Rizzo, uma das juradas, elogiou Jéssica dizendo que a bombeira é uma mulher batalhadora e focada. "É merecidíssimo ela ganhar esta temporada", disse.
A Band fará algo diferente na nova temporada do MasterChef Profissionais, que estreia no próximo dia 6 de outubro. Ex-participantes que se tornaram chefs de cozinha retornarão ao reality show culinário.
Serão nove ex-amadores que se profissionalizaram e nove chefs que já estão no mercado. As gravações da temporada estão em andamento e devem ser finalizadas nas próximas semanas.

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