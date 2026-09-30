Horóscopo Chinês: veja o que a energia do Cão pode trazer para cada signo em outubro

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, o desejo do Cão de preservar os relacionamentos pode levá-lo a colocar as necessidades dos outros à frente das próprias e até a aceitar situações injustas ou desrespeitosas. Por isso, o período convida a encontrar um equilíbrio entre oferecer apoio a quem está por perto e reconhecer os próprios limites e necessidades.