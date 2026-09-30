AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Veja quais clubes do Brasileirão já retiraram publicidade de bets
Futebol

Veja quais clubes do Brasileirão já retiraram publicidade de bets

Na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 dos 20 clubes têm empresas do segmento como patrocinadores máster

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 13:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 set 2026 às 13:39

A Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na última sexta-feira, 25, mudou o cenário dos patrocínios no futebol brasileiro. A determinação proibiu as atividades das casas de apostas no País, afetando diretamente os clubes que possuem acordos com empresas do ramo. As equipes têm até 5 de outubro para retirar as marcas de suas propriedades.


A decisão atinge uma parcela significativa do futebol nacional. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 dos 20 clubes têm empresas do segmento como patrocinadores máster. Apesar do prazo para adequação ainda não ter terminado, alguns clubes já começaram a se adaptar à nova realidade.


O Flamengo começou a retirar a marca da Betano de materiais divulgados nas redes sociais. Nas publicações mais recentes, a parte frontal da camisa aparece sem o logotipo da casa de apostas. Entretanto, o clube ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a MP. A diretoria argumenta que a medida terá impacto financeiro significativo.


O Botafogo também passou a divulgar imagens de seus jogadores sem a VBET. Em uma publicação relacionada ao treinamento do elenco, os atletas aparecem com o uniforme sem a exposição da marca. A mudança passou a fazer parte do material divulgado no dia a dia do clube.


Por outro lado, o Grêmio é um caso diferente dos demais. O clube gaúcho havia anunciado, em 23 de setembro, apenas dois dias antes da publicação da MP, um novo acordo de patrocínio máster com a Pitaco, empresa do segmento de apostas. Após a publicação da medida, a equipe informou que aguarda os desdobramentos do tema antes de definir os próximos passos. Por enquanto, entretanto, o logotipo do empreendimento não vem sendo exibido nos materiais divulgados pelo clube.


Por fim, o Santos se pronunciou em relação à determinação e suspendeu a exposição da Novibet, após a publicação da Medida Provisória. Apesar da interrupção, o contrato entre o time alvinegro e a empresa continua vigente. A decisão, portanto, não representa o encerramento definitivo da parceria, mas interrompe a exposição da marca enquanto a proibição estiver em vigor.


Com isso, o Santos não terá a Novibet na camisa no clássico contra o São Paulo, marcado para esta sexta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. A retirada, porém, ainda está em processo Nos treinamentos realizados nesta semana, os jogadores ainda apareceram utilizando uniformes com o logotipo.


A MP estabelece que materiais publicitários e sinais de patrocínio das empresas de apostas devem ser retirados até 5 de outubro, às 23h59. A partir de 6 de outubro, as plataformas de apostas deverão ser bloqueadas no país.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano
Imagem de destaque
Você sabe por que hoje é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados