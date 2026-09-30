Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira (30) que o fim da escala de trabalho 6 por 1 será aprovada ainda neste ano, antes do próximo mandato presidencial. "É inexorável, ela vai ser aprovada. Antes de o próximo presidente tomar posse, ela será aprovada", afirmou Lula.