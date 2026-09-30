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Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano

Candidato à reeleição disse que mudança será aprovada antes de o próximo presidente tomar posse

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 14:02

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

30 set 2026 às 14:02
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
Movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1  Letycia Bond/Agência Brasil

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira (30) que o fim da escala de trabalho 6 por 1 será aprovada ainda neste ano, antes do próximo mandato presidencial. "É inexorável, ela vai ser aprovada. Antes de o próximo presidente tomar posse, ela será aprovada", afirmou Lula.

As declarações foram feitas durante entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do Youtube Cosmo Política.

Questionado sobre se não faltaria ao governo promover mobilizações populares para pressionar o Congresso a aprovar algumas pautas, Lula respondeu que "não é hábito" no Brasil que se convoque o povo para "ir para a rua" "fazer as brigas" contra o Congresso ou contra o governo.

"O movimento social tem sua direção, tem sua autonomia, tem sua pauta de reivindicação. Eles que têm que ir para a rua fazer a briga que tem que ser feita. Eu digo sempre, se vocês reivindicarem e fizerem pressão, a gente aprova", afirmou o presidente da República.

Emendas parlamentares

O petista também criticou o volume das emendas parlamentares hoje "Não existe país no mundo em que Congresso fica com 50% do orçamento da União", criticou.

Agências reguladoras

Lula ainda afirmou que o Congresso também "tomou conta" do controle de agências reguladoras. "Tem muita gente nas agências que são representantes de empresários indicados por senadores, o que é um equívoco enorme. Ou seja, quem define a política pública é o governo".

Fundo eleitoral partidário

O petista ainda avaliou que, no passado, já foi favorável à existência dos fundos eleitorais e partidários, mas que hoje é "taxativamente" contra.

"Acho que levou os partidos políticos a uma coisa chamada promiscuidade. Se depender da minha vontade pessoal, vou trabalhar para acabar com isso os fundos", disse Lula, acrescentando que, por isso, é favorável a uma nova reforma política no país.

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