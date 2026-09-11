Impactos práticos do fim da escala 6x1 para o setor empresarial

Foi aprovado um texto substitutivo elaborado pelo deputado Leo Prates (Republicanos-BA), que aglutinou os projetos anteriores e propôs um modelo final de 40 horas semanais. O grande diferencial dessa redação é a exigência de dois dias de descanso remunerado por semana, preferencialmente aos domingos, mantendo de forma irrestrita a renda do trabalhador e os pisos salariais da categoria.





Embora o tema domine o noticiário, é fundamental esclarecer que a proposta legislativa segue para apreciação e votação no Senado Federal, o que significa que ainda não há qualquer mudança imediata na legislação em vigor.





A proposta prevê um período de adaptação estruturado em duas fases distintas para mitigar o impacto financeiro nas empresas. Caso a proposta seja aprovada pelo Senado nos moldes atuais, a primeira fase ocorrerá após dois meses da publicação da emenda, quando a jornada cairá para 42 horas semanais e o repouso duplo já passará a ser exigido.





Posteriormente, passados 14 meses do início da vigência, a segunda fase entra em ação, momento em que a jornada de trabalho será definitivamente reduzida para o limite constitucional de 40 horas semanais.





A principal preocupação do mercado recai sobre os setores que operam de forma contínua, como hospitais e supermercados, que não podem simplesmente interromper seus serviços essenciais. Para essas áreas, o legislador desenhou uma solução prática focada na flexibilidade da operação, permitindo a criação de um regime compensatório mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.





Na prática, os dias de folga poderão ser acumulados para fruição em outro período, garantindo a média de dois repousos remunerados por semana dentro do mesmo mês calendário, desde que garantido pelo menos um dia de descanso a cada 7 dias trabalhados.





O texto aprovado também trouxe regras específicas para mitigar impactos em outras áreas sensíveis da economia. Profissionais com nível superior que ganham acima de duas vezes e meia o teto da Previdência ficarão isentos do controle de jornada, preservando apenas o direito aos dois dias de folga semanais.





Outra exceção abrange os contratos de prestação de serviços terceirizados firmados com a administração pública, os quais terão o prazo de um ano para que sejam devidamente reequilibrados financeiramente pelo governo antes da efetiva implantação das reduções.





A legislação também autoriza que uma lei complementar futura defina regras transitórias mais suaves para proteger os pequenos empreendedores e as empresas de menor porte.





Esse impacto tende a ser sentido com maior intensidade pelas pequenas empresas, que representam parcela expressiva dos empregadores brasileiros e, em geral, dispõem de menor margem financeira e operacional para absorver o aumento do custo da hora trabalhada, reorganizar escalas ou ampliar suas equipes.





Dados do Observatório Setorial Territorial, do Sebrae, reforçam a relevância desse segmento na estrutura empresarial do país e justificam atenção especial às medidas de transição destinadas aos negócios de menor porte.