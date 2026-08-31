Comércio do ES pede que fim da escala 6x1 não seja votada antes das eleições

Em alta nas pautas de debates do período eleitoral, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do fim da escala 6x1 enfrenta campanhas contra e a favor do projeto. Dessa vez, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) aderiu à campanha nacional da Confederação Nacional do Comércio (CNC) para pedir que a PEC não seja votada antes das eleições.





A previsão é que a proposta seja analisada pelo Senado Federal nesta quarta-feira (2).





O movimento tem como tema “A conta já está alta demais. Mudança das regras do trabalho às vésperas da eleição? Agora não". Foi lançado no último sábado (29) e reúne as 34 federações e sindicatos filiados à CNC.





As entidades defendem que uma eventual mudança na jornada de trabalho seja discutida por meio de negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores, em vez de uma alteração constitucional. Para a Fecomércio-ES e a CNC, uma mudança nas regras neste momento poderia aumentar os custos das empresas e afetar a geração de empregos.





O presidente da CNC, José Roberto Tadros, afirmou que a entidade é favorável ao debate sobre o bem-estar dos trabalhadores, mas considera que uma alteração na jornada exige análise técnica e diálogo.