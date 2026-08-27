AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Indústria diz que fim da taxa das blusinhas põe em risco 109 mil empregos
Setor é contra

Indústria diz que fim da taxa das blusinhas põe em risco 109 mil empregos

Lula, Alcolumbre e Motta fecharam acordo para instalar comissão sobre a tributação na próxima terça (1º); CNI calcula ainda perda de R$ 21,8 bilhões se medida provisória for aprovada

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 09:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2026 às 09:07
BRASÍLIA - O fim da taxa das blusinhas pode pôr em risco 109 mil empregos, segundo nota da CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgada nesta quarta-feira (26). A entidade se posiciona contra o fim da alíquota por considerar que a medida tem o potencial de prejudicar setores da indústria.
Uma comissão mista para discutir a MP (medida provisória) da taxa das blusinhas deve ser instalada na próxima terça-feira (1º), após acordo do presidente Lula (PT) com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
A cobrança da taxa de 20% para compras de até US$ 50 (cerca de R$ 258) está suspensa desde maio, após medida provisória publicada pelo governo. Se a MP não for votada até o dia 8 de setembro, perderá validade. Com isso, a cobrança voltará a ser feita a menos de um mês do primeiro turno das eleições, em 4 de outubro.
Shein, compra on-line, aplicativo
Shein: site de compra on-line Shutterstock
A taxação estava prevista no Programa Remessa Conforme, que estabelece regras específicas para empresas de comércio eletrônico que vendem produtos do exterior para consumidores brasileiros.
De acordo com a nota da CNI, brasileiros devem fazer mais compras de itens importados com a retirada da alíquota. Analistas da entidade avaliam que a produção doméstica perde R$ 3,11 para cada real gasto em encomendas de pequeno valor adquiridas em sites estrangeiros. Isso pode gerar a perda de R$ 21,8 bilhões para a indústria brasileira.
A estimativa foi feita com base nos dados de comércio exterior do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), em que analistas avaliaram dois cenários. Um deles tratou de como o programa Remessa Conforme teria se comportado se o imposto tivesse continuado. O cálculo usou uma combinação de produtos importados cuja trajetória era parecida com o programa.
A partir disso, fizeram um cálculo para entender como o programa teria se comportado se a taxa das blusinhas tivesse continuado até dezembro deste ano.
No outro, projetaram a evolução do Remessa Conforme sem o imposto. A diferença entre os dois cenários indica quanto das importações adicionais pode ser associado à retirada da alíquota de 20%.
O aumento das importações é aplicado à Matriz Insumo-Produto do Brasil, que estima quanto de produção e emprego na economia brasileira deixa de ser gerado em razão do aumento das compras de importados.

Veja Também 

Lojas e shopping centers da Grande Vitória usam marketplace para vencer a crise

Taxa das blusinhas: sai imposto federal, mas ICMS continua sendo cobrado no ES

Ainda de acordo com a nota técnica, o impacto atinge, principalmente, a indústria de transformação — setor econômico que converte matérias-primas em produtos novos. Dois terços do efeito total recaem sobre esse segmento, já que boa parte dos produtos comprados pelo programa, como vestuário e eletrônicos, concorre mais diretamente com itens fabricados no Brasil.
O fim da taxa das blusinhas é uma aposta de Lula para a eleição. Após reunião com o presidente, Motta entregou a presidência da comissão especial que analisará a taxa das blusinhas para o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). O mineiro faz parte da ala econômica do partido, e foi um dos articuladores da reforma tributária no Congresso.
A CNI já havia protestado contra o fim da alíquota em outras ocasiões. Logo após a decisão do governo de zerar o imposto, a CNI e outras entidades da indústria e do varejo criticaram a decisão, afirmando que a medida gerava uma concorrência desleal entre empresas nacionais e plataformas estrangeiras. Em maio, a entidade entrou com ação no STF contra a derrubada da taxa.
Em nota, a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) afirma que a redução da alíquota já provocou forte crescimento das operações realizadas pelo programa Remessa Conforme em junho e julho.
A entidade diz que "qualquer alteração no modelo atual deve considerar os impactos econômicos de longo prazo e preservar a capacidade da indústria brasileira de competir, investir e gerar empregos".

Leia mais

Sem 'taxa das blusinhas', compras internacionais voltam a disparar no ES

Cinelli pede à Apex para retirar seu nome como gestor do grupo

Programa do ES ajuda BID a contratar seguro com agência do Japão

Lama no Rio Doce: programa vai destinar R$ 1 bilhão a mulheres atingidas no ES e em MG

Lucro do PicPay mais do que dobra no 2º trimestre após ampliação do crédito

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

taxa das blusinhas Medidas Provisórias Indústria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PRF apreende arma e simulacro após confronto durante abordagem em Itapemirim
Motociclista atira contra PRF, luta com policial e foge para mata no Sul do ES
Arte de A Gazeta para divulgação de pesquisa eleitoral
A Gazeta divulga pesquisa sobre corrida para governo e Senado no ES
Imagem BBC Brasil
As imagens impressionantes da tragédia que matou mais de 300 e deixou centenas de desaparecidos no Nepal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados