Festival de jazz terá atrações internacionais e entrada gratuita no Cais das Artes

O Jazz Vix Festival é produzido pelos mesmos criadores do Santa Jazz, em Santa Teresa, e do Itaúnas Jazz & Blues, em Itaúnas, projetos que contribuíram para uma agenda dedicada ao jazz e ao blues no Espírito Santo. Agora, o festival ganha um novo cenário, em Vitória.





O Cais das Artes passa a integrar a experiência do evento dedicado a um gênero musical marcado por deslocamentos, encontros e cidades portuárias. Para Zé Olavo Médici, ocupar o espaço representa aproximar o jazz e a música instrumental de um local pensado para grandes encontros culturais, com o mar compondo o cenário da programação.





“Chegar ao Cais das Artes é também ampliar esse encontro com o público. Queremos receber quem já acompanha o jazz, mas também quem nunca foi a um festival do gênero e pode descobrir essa música ali, diante do mar. A gratuidade é fundamental para isso. Queremos um Cais das Artes cheio, diverso, com pessoas de diferentes gerações vivendo juntas esses três dias de música”, destaca Zé Olavo Médici.