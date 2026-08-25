Música em uma arena acusmática? Festival gratuito explora sons e tecnologia em Vitória

Música, experimentação e tecnologia se encontram em Vitória durante a sétima edição do Festival “Escuta Aqui!”, que acontece entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Com programação inteiramente gratuita, o evento reúne artistas, pesquisadores e estudantes do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais para cinco dias de atividades dedicadas à música contemporânea.
Realizado pelo Grupo de Pesquisa Práticas Musicais na Contemporaneidade, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), sob coordenação do professor Levy Pacheco, o festival terá atividades na própria instituição e no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. A programação inclui duas oficinas, sete masterclasses, palestras e apresentações musicais.
As atividades são abertas ao público, mas quem quiser participar das oficinas e masterclasses precisa fazer inscrição até dia 26 de agosto, pelo site da Fames. É possível acompanhar os encontros como ouvinte ou participar como estudante ativo.
Um dos destaques da programação são duas apresentações na arena acusmática do Centro Cultural Sesc Glória, espaço dedicado à música eletroacústica e único do gênero no Espírito Santo. A estrutura permite explorar a distribuição dos sons pelo ambiente e receber performances que aproximam música, arte e tecnologia.
Os ingressos para essas apresentações também são gratuitos, mas precisam ser retirados antecipadamente pela plataforma de eventos do Sesc Glória.
A proposta do “Escuta Aqui!” é apresentar ao público diferentes possibilidades da produção musical contemporânea. O conceito abrange criações que experimentam novas sonoridades, técnicas e estruturas, incorporando desde maneiras não convencionais de utilizar instrumentos até recursos eletrônicos e novas relações entre compositores, intérpretes e espectadores.
Segunda-feira (31/08)
10h – Oficina de Performance
Improvisação, escuta e investigação sonora na música contemporânea
Com Belquior Guerrero (Fames), Fábio Benites (CEP-EMB) e Rodrigo Frade (UFMG)
Local: Fames
16h30 – Masterclass de Fagote
Com Fábio Benites (CEP-EMB)
Local: Fames
16h30 – Masterclass de Flauta
Com Rodrigo Frade (UFMG)
Local: Fames
Terça-feira (01/09)
10h – Oficina de Performance
Improvisação, escuta e investigação sonora na música contemporânea
Com Belquior Guerrero (Fames), Fábio Benites (CEP-EMB) e Rodrigo Frade (UFMG)
Local: Fames
10h – Oficina de Música de Câmara Contemporânea
Com Sofia Leandro (UFSJ) e Bruno Santos (UFSJ)
Local: Fames
Quarta-feira (02/09)
8h – Masterclass de Composição Musical
Com Bryan Holmes (Unirio)
Local: Fames
8h – Masterclass de Composição Musical
Com Valéria Bonafé (USP)
Local: Fames
14h – Concerto EletroVocal
Com Doriana Mendes (Unirio) e Bryan Holmes (Unirio)
Local: Arena Acusmática do Centro Cultural Sesc Glória
Entrada gratuita, com retirada antecipada de convite
16h – Coffee break
Local: Fames
17h – Palestra
“Tecnomorfismo em música: De Beethoven até Rage Against The Machine, e como tenho usado nas minhas próprias composições”
Com Bryan Holmes (Unirio)
Local: Fames
19h30 – Concerto de abertura oficial
Com Vix Ensemble (Fames, UFMG e CEP-EMB), Bruno Santos (UFSJ) e alunos da oficina “Improvisação, escuta e investigação sonora na música contemporânea”
Local: Fames
Quinta-feira (03/09)
8h – Masterclass de Composição Musical
Com Bryan Holmes (Unirio)
Local: Arena Acusmática do Centro Cultural Sesc Glória
8h – Masterclass de Composição Musical
Com Valéria Bonafé (USP)
Local: Fames
8h – Masterclass de Violão
Com Stanley Levi (Unila)
Local: Fames
8h – Masterclass de Canto
Com Doriana Mendes (Unirio)
Local: Fames
10h – Oficina de Música de Câmara Contemporânea
Com Sofia Leandro (UFSJ) e Bruno Santos (UFSJ)
Local: Fames
14h – Masterclass de Clarinete
Com Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)
Local: Fames
14h – Concerto acusmático
Com Bryan Holmes (Unirio)
Local: Arena Acusmática do Centro Cultural Sesc Glória
Entrada gratuita, com retirada antecipada de convite
16h – Coffee break
Local: Fames
17h – Palestra
Com Valéria Bonafé (USP)
Local: Fames
19h30 – Concerto
Com Stanley Levi (Unila), Sofia Leandro (UFSJ), Bruno Santos (UFSJ) e alunos da Oficina de Música de Câmara Contemporânea
Local: Fames
Sexta-feira (04/09)
8h – Ensaio aberto
Ensaio comentado das peças selecionadas na chamada de obras do festival
Com Stanley Levi (Unila), Doriana Mendes (Unirio), Sofia Leandro (UFSJ), Bruno Santos (UFSJ) e Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)
Local: Fames
14h – Concerto de lançamento do CD “Sopro Onírico”
Com Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)
Local: Fames
16h – Coffee break
Local: Fames
18h – Concerto de encerramento
Com Stanley Levi (Unila), Doriana Mendes (Unirio), Sofia Leandro (UFSJ), Bruno Santos (UFSJ) e Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)
Local: Fames