Música em uma arena acusmática? Festival gratuito explora sons e tecnologia em Vitória

Música, experimentação e tecnologia se encontram em Vitória durante a sétima edição do Festival “Escuta Aqui!”, que acontece entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Com programação inteiramente gratuita, o evento reúne artistas, pesquisadores e estudantes do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais para cinco dias de atividades dedicadas à música contemporânea.





Realizado pelo Grupo de Pesquisa Práticas Musicais na Contemporaneidade, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), sob coordenação do professor Levy Pacheco, o festival terá atividades na própria instituição e no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. A programação inclui duas oficinas, sete masterclasses, palestras e apresentações musicais.





As atividades são abertas ao público, mas quem quiser participar das oficinas e masterclasses precisa fazer inscrição até dia 26 de agosto, pelo site da Fames. É possível acompanhar os encontros como ouvinte ou participar como estudante ativo.