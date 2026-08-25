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Música

Música em uma arena acusmática? Festival gratuito explora sons e tecnologia em Vitória

Sétima edição do “Escuta Aqui!” terá cinco dias de oficinas, masterclasses, palestras e apresentações na Fames e no Centro Cultural Sesc Glória
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 11:00

Concerto Eletroacustico
Concerto Eletroacustico Sofia Santelices

Música, experimentação e tecnologia se encontram em Vitória durante a sétima edição do Festival “Escuta Aqui!”, que acontece entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Com programação inteiramente gratuita, o evento reúne artistas, pesquisadores e estudantes do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais para cinco dias de atividades dedicadas à música contemporânea.


Realizado pelo Grupo de Pesquisa Práticas Musicais na Contemporaneidade, da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), sob coordenação do professor Levy Pacheco, o festival terá atividades na própria instituição e no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. A programação inclui duas oficinas, sete masterclasses, palestras e apresentações musicais.


As atividades são abertas ao público, mas quem quiser participar das oficinas e masterclasses precisa fazer inscrição até dia 26 de agosto, pelo site da Fames. É possível acompanhar os encontros como ouvinte ou participar como estudante ativo.

Música e tecnologia 

Um dos destaques da programação são duas apresentações na arena acusmática do Centro Cultural Sesc Glória, espaço dedicado à música eletroacústica e único do gênero no Espírito Santo. A estrutura permite explorar a distribuição dos sons pelo ambiente e receber performances que aproximam música, arte e tecnologia.


Os ingressos para essas apresentações também são gratuitos, mas precisam ser retirados antecipadamente pela plataforma de eventos do Sesc Glória.


A proposta do “Escuta Aqui!” é apresentar ao público diferentes possibilidades da produção musical contemporânea. O conceito abrange criações que experimentam novas sonoridades, técnicas e estruturas, incorporando desde maneiras não convencionais de utilizar instrumentos até recursos eletrônicos e novas relações entre compositores, intérpretes e espectadores.

Sesc Glória, no Centro de Vitória
Festival de Cinema de Vitória acontece no Sesc Glória Sergio Cardoso
Programação completa

Segunda-feira (31/08)


10h – Oficina de Performance

Improvisação, escuta e investigação sonora na música contemporânea

Com Belquior Guerrero (Fames), Fábio Benites (CEP-EMB) e Rodrigo Frade (UFMG)

Local: Fames


16h30 – Masterclass de Fagote

Com Fábio Benites (CEP-EMB)

Local: Fames


16h30 – Masterclass de Flauta

Com Rodrigo Frade (UFMG)

Local: Fames


Terça-feira (01/09)


10h – Oficina de Performance

Improvisação, escuta e investigação sonora na música contemporânea

Com Belquior Guerrero (Fames), Fábio Benites (CEP-EMB) e Rodrigo Frade (UFMG)

Local: Fames


10h – Oficina de Música de Câmara Contemporânea

Com Sofia Leandro (UFSJ) e Bruno Santos (UFSJ)

Local: Fames


Quarta-feira (02/09)


8h – Masterclass de Composição Musical

Com Bryan Holmes (Unirio)

Local: Fames


8h – Masterclass de Composição Musical

Com Valéria Bonafé (USP)

Local: Fames


14h – Concerto EletroVocal

Com Doriana Mendes (Unirio) e Bryan Holmes (Unirio)

Local: Arena Acusmática do Centro Cultural Sesc Glória

Entrada gratuita, com retirada antecipada de convite


16h – Coffee break

Local: Fames


17h – Palestra

“Tecnomorfismo em música: De Beethoven até Rage Against The Machine, e como tenho usado nas minhas próprias composições”

Com Bryan Holmes (Unirio)

Local: Fames


19h30 – Concerto de abertura oficial

Com Vix Ensemble (Fames, UFMG e CEP-EMB), Bruno Santos (UFSJ) e alunos da oficina “Improvisação, escuta e investigação sonora na música contemporânea”

Local: Fames


Quinta-feira (03/09)


8h – Masterclass de Composição Musical

Com Bryan Holmes (Unirio)

Local: Arena Acusmática do Centro Cultural Sesc Glória


8h – Masterclass de Composição Musical

Com Valéria Bonafé (USP)

Local: Fames


8h – Masterclass de Violão

Com Stanley Levi (Unila)

Local: Fames


8h – Masterclass de Canto

Com Doriana Mendes (Unirio)

Local: Fames


10h – Oficina de Música de Câmara Contemporânea

Com Sofia Leandro (UFSJ) e Bruno Santos (UFSJ)

Local: Fames


14h – Masterclass de Clarinete

Com Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)

Local: Fames


14h – Concerto acusmático

Com Bryan Holmes (Unirio)

Local: Arena Acusmática do Centro Cultural Sesc Glória

Entrada gratuita, com retirada antecipada de convite


16h – Coffee break

Local: Fames


17h – Palestra

Com Valéria Bonafé (USP)

Local: Fames


19h30 – Concerto

Com Stanley Levi (Unila), Sofia Leandro (UFSJ), Bruno Santos (UFSJ) e alunos da Oficina de Música de Câmara Contemporânea

Local: Fames


Sexta-feira (04/09)


8h – Ensaio aberto

Ensaio comentado das peças selecionadas na chamada de obras do festival

Com Stanley Levi (Unila), Doriana Mendes (Unirio), Sofia Leandro (UFSJ), Bruno Santos (UFSJ) e Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)

Local: Fames


14h – Concerto de lançamento do CD “Sopro Onírico”

Com Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)

Local: Fames


16h – Coffee break

Local: Fames


18h – Concerto de encerramento

Com Stanley Levi (Unila), Doriana Mendes (Unirio), Sofia Leandro (UFSJ), Bruno Santos (UFSJ) e Frederic Cardoso (Conservatório de Paredes)

Local: Fames


Serviço

7º Festival “Escuta Aqui!”
Quando: 31 de agosto a 4 de setembro
Onde: Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória
Entrada: gratuita
Oficinas e masterclasses: inscrições até 16 de agosto pelo site da Fames
Apresentações no Sesc Glória: ingressos gratuitos devem ser retirados antecipadamente.

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