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140 hectares e refúgio de animais: conheça a fazenda de Ney Matogrosso

Propriedade em Saquarema, no Rio de Janeiro, preserva cerca de 80 hectares de Mata Atlântica e já recebeu mais de 10 mil animais para reabilitação
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 12:14

Ney Matogrosso
Ney Matogrosso Marcos Hermes

Ney Matogrosso mantém uma fazenda de cerca de 140 hectares em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Adquirida pelo cantor na década de 1990, a propriedade se tornou um refúgio longe dos grandes centros urbanos e também uma área dedicada à preservação da Mata Atlântica e à reabilitação de animais silvestres.

Cerca de 80 hectares da propriedade são de mata preservada. O terreno tem nascentes, fontes de água e é cortado pelo Rio Mato Grosso. Parte da área possui o reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), que garante a conservação do espaço mesmo em caso de mudança de proprietário.

O local também é usado para a soltura de animais recuperados. Segundo Ney, mais de 10 mil animais silvestres já foram devolvidos à natureza na propriedade, entre espécies como capivaras, tamanduás, lontras, gambás, corujas, gaviões, cobras e tartarugas.

Reabilitação de animais selvagens

O trabalho é realizado em parceria com o Instituto Vida Livre, do qual Ney é patrono. Recentemente, o cantor recebeu Marisa Monte para acompanhar a soltura de uma preguiça-de-três-dedos reabilitada. O animal deixou uma caixa e voltou para a mata, onde subiu pelas árvores.

"Eu sempre convivi com muita tranquilidade e harmonia na natureza. Esse trabalho é a continuação de algo que eu sempre fiz. Quando encontrei esse lugar, achei adequado para desenvolver esse trabalho. E eu desejei tanto que o Vida Livre apareceu. Eu queria usar esse lugar para isso", disse Ney em um vídeo publicado nas redes.

Antes de serem soltos, os animais passam por avaliações e períodos de adaptação para recuperar condições de sobrevivência na natureza. A escolha do local considera fatores como disponibilidade de água, alimento, qualidade do hábitat e possíveis ameaças.

A casa onde Ney vive também foi construída para manter o contato com a área verde. A residência tem dois pavimentos, estrutura de madeira e varandas voltadas para a floresta. Durante a pandemia de covid-19, a propriedade foi o principal refúgio do cantor.

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