Denzel Washington diz ter causado danos ao corpo e que 'bebia duas garrafas de vinho por dia'

Denzel Washington,71, decidiu mudar hábitos que fizeram parte de sua rotina por décadas. Em entrevista à revista Esquire, o ator contou que parou de beber aos 60 e passou a cuidar mais da alimentação e da preparação física.

"Vinho era a minha paixão", afirmou Washington, que chegou a construir, em 1999, uma adega com espaço para 10 mil garrafas. O consumo, segundo ele, era diário. "Eu estava abrindo garrafas de US$ 4 mil (aproximadamente R$ 21 mil) só porque era o que tinha sobrado. Bebia duas garrafas de vinho por dia".

O ator disse que percebeu a necessidade de limitar as compras. "Eu dizia: 'Me mandem duas garrafas, o melhor disso ou daquilo'", relatou. A justificativa para pedir apenas duas era simples: "Porque se eu pedir mais, vou beber mais".

Washington afirma estar sóbrio há 11 anos. "Eu causei muitos danos ao meu corpo. Veremos. Estou sóbrio", disse. "Parei aos 60 e não bebi nem um pouquinho desde então."

A mudança também incluiu exercícios e alimentação controlada. Há cerca de dois anos, seu amigo Lenny Kravitz o apresentou a um personal trainer. Desde então, Washington passou a treinar regularmente e a seguir refeições preparadas pelo profissional.

"Estou fazendo o melhor que posso. E não é só álcool. Esquece isso. Força", afirmou o ator. Ele contou que estava com cerca de 86 kg e pretendia chegar aos 84 kg.

Ao falar sobre o envelhecimento, Washington disse enxergar a nova fase como uma oportunidade de rever prioridades. "As coisas estão se abrindo para mim agora -- como ter 70 anos. É real. E está tudo bem."