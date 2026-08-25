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Denzel Washington diz ter causado danos ao corpo e que 'bebia duas garrafas de vinho por dia'

Ator conta que abandonou o álcool aos 60 anos após décadas de consumo diário de bebida alcoólica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 09:52

'Estou fazendo o melhor que posso. E não é só álcool. Esquece isso', diz Denzel Washington
'Estou fazendo o melhor que posso. E não é só álcool. Esquece isso', diz Denzel Washington Reuters/Folhapress
Denzel Washington,71, decidiu mudar hábitos que fizeram parte de sua rotina por décadas. Em entrevista à revista Esquire, o ator contou que parou de beber aos 60 e passou a cuidar mais da alimentação e da preparação física.
"Vinho era a minha paixão", afirmou Washington, que chegou a construir, em 1999, uma adega com espaço para 10 mil garrafas. O consumo, segundo ele, era diário. "Eu estava abrindo garrafas de US$ 4 mil (aproximadamente R$ 21 mil) só porque era o que tinha sobrado. Bebia duas garrafas de vinho por dia".
O ator disse que percebeu a necessidade de limitar as compras. "Eu dizia: 'Me mandem duas garrafas, o melhor disso ou daquilo'", relatou. A justificativa para pedir apenas duas era simples: "Porque se eu pedir mais, vou beber mais".
Washington afirma estar sóbrio há 11 anos. "Eu causei muitos danos ao meu corpo. Veremos. Estou sóbrio", disse. "Parei aos 60 e não bebi nem um pouquinho desde então."
A mudança também incluiu exercícios e alimentação controlada. Há cerca de dois anos, seu amigo Lenny Kravitz o apresentou a um personal trainer. Desde então, Washington passou a treinar regularmente e a seguir refeições preparadas pelo profissional.
"Estou fazendo o melhor que posso. E não é só álcool. Esquece isso. Força", afirmou o ator. Ele contou que estava com cerca de 86 kg e pretendia chegar aos 84 kg.
Ao falar sobre o envelhecimento, Washington disse enxergar a nova fase como uma oportunidade de rever prioridades. "As coisas estão se abrindo para mim agora -- como ter 70 anos. É real. E está tudo bem."
"Este é o último capítulo -se eu viver mais 30, o que quero fazer?", questionou. Sua mãe, lembrou, viveu até os 97 anos. "Sinto que estou ficando forte. Ser forte é importante."

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