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Importunação sexual

Jovem é preso após atacar mulher em banheiro feminino de shopping na Serra

Segundo a vítima, Emerson Pereira de Sousa, de 23 anos, entrou no local com uma faca e passou a mão por baixo da porta da cabine, tocando sua perna

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 10:46

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 ago 2026 às 10:46
Shopping Mestre Álvaro
Shopping Mestre Álvaro Ricardo Medeiros

Um jovem identificado como Emerson Pereira de Sousa, de 23 anos, foi preso após importunar sexualmente uma mulher de 19 anos dentro do banheiro feminino do Shopping Mestre Álvaro, no bairro Eurico Salles, na Serra, na noite de segunda-feira (24). Segundo a vítima, o suspeito entrou no local com uma faca e passou a mão por baixo da porta da cabine, tocando sua perna.


Assustada, a jovem saiu correndo e pediu ajuda a um segurança do shopping. A vítima, que trabalha em uma rede de restaurantes especializada em massas, contou à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, que estava no fim do expediente quando entrou no banheiro.


O suspeito foi detido pelo funcionário, com auxílio de outros colegas, e levado à Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional na manhã desta terça-feira (25).


Procurado por A Gazeta, o Shopping Mestre Álvaro informou que está apurando o caso.

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