Jovem é preso após atacar mulher em banheiro feminino de shopping na Serra

Um jovem identificado como Emerson Pereira de Sousa, de 23 anos, foi preso após importunar sexualmente uma mulher de 19 anos dentro do banheiro feminino do Shopping Mestre Álvaro, no bairro Eurico Salles, na Serra, na noite de segunda-feira (24). Segundo a vítima, o suspeito entrou no local com uma faca e passou a mão por baixo da porta da cabine, tocando sua perna.





Assustada, a jovem saiu correndo e pediu ajuda a um segurança do shopping. A vítima, que trabalha em uma rede de restaurantes especializada em massas, contou à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, que estava no fim do expediente quando entrou no banheiro.





O suspeito foi detido pelo funcionário, com auxílio de outros colegas, e levado à Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional na manhã desta terça-feira (25).





Procurado por A Gazeta, o Shopping Mestre Álvaro informou que está apurando o caso.