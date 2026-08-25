Banco libera R$ 143 milhões para financiar projetos de inovação no ES

Com foco em projetos de inovação em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais, o Banco do Nordeste (BNB) disponibilizou R$ 143 milhões para o financiamento de novas iniciativas no Espírito Santo. Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e podem ser utilizados por empresas, empreendedores e produtores rurais.





No caso dos recursos da Finep, o valor financiado pode chegar a R$ 30 milhões. Já nas operações com recursos do FNE, o percentual financiado varia conforme o porte do empreendimento e a avaliação do projeto.





Para miniprodutores e microempresas, o financiamento pode chegar a 100% do valor do projeto. Para grandes empresas, o limite é de até 50%. Os prazos para pagamento chegam a 15 anos, com até cinco anos de carência.





Para participar, basta procurar uma agência do BNB e apresentar o projeto e o investimento pretendido. A proposta será submetida à avaliação para verificar se atende aos critérios de inovação.





Segundo o diretor de Negócios, Vandir Farias, o investimento dá a oportunidade de as empresas investirem nos seus projetos, aguardarem os resultados e se organizarem para pagar os financiamentos.