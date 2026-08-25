AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja como participar

Banco libera R$ 143 milhões para financiar projetos de inovação no ES

Recursos podem vir de duas fontes: uma limitada a R$ 30 milhões e a outra com financiamento de 50% ou 100% do projeto, a depender do tamanho da empresa

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 11:07

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

25 ago 2026 às 11:07
Banco do Nordeste ê espaço para projetos de inovação ligados à produção agrícola no Estado Divulgação

Com foco em projetos de inovação em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais, o Banco do Nordeste (BNB) disponibilizou R$ 143 milhões para o financiamento de novas iniciativas no Espírito Santo. Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e podem ser utilizados por empresas, empreendedores e produtores rurais.


No caso dos recursos da Finep, o valor financiado pode chegar a R$ 30 milhões. Já nas operações com recursos do FNE, o percentual financiado varia conforme o porte do empreendimento e a avaliação do projeto.


Para miniprodutores e microempresas, o financiamento pode chegar a 100% do valor do projeto. Para grandes empresas, o limite é de até 50%. Os prazos para pagamento chegam a 15 anos, com até cinco anos de carência.


Para participar, basta procurar uma agência do BNB e apresentar o projeto e o investimento pretendido. A proposta será submetida à avaliação para verificar se atende aos critérios de inovação.


Segundo o diretor de Negócios, Vandir Farias, o investimento dá a oportunidade de as empresas investirem nos seus projetos, aguardarem os resultados e se organizarem para pagar os financiamentos.

São condições que proporcionam a maturação do projeto de forma a oferecer à empresa plenas condições de programar o investimento, avaliar seus processos e ter o retorno negocial sem comprometer seu caixa.

Vandir Farias, diretor de Negócios do BNB

Veja Também 

Imagem de destaque

O que a crise na Apex ensina sobre diversificação de investimentos

Diálogos Vitória Coffee Summit, no Cais das Artes. (Da esquerda para direita): Anderson Carvalho, diretor de operações da Imetame, Abdo Filho, Gustavo Paixão, diretor de terminais da Log-In, e Pedro Benevides, CEO da VPorts

Investimentos em portos vão impulsionar exportação de café no ES

Café e falta de mão de obra

No Espírito Santo, o banco também vê espaço para projetos de inovação ligados à produção agrícola. Entre os exemplos citados pelo superintendente estão as cadeias do café e da pimenta-do-reino.


De acordo com o superintendente do BNB no Espírito Santo, Lourenzo Oliveira, a escassez de mão de obra é um dos desafios que podem ser enfrentados por meio de investimentos em inovação. No caso do café, segundo ele, produtores precisam, inclusive, buscar trabalhadores de outros Estados para a realização da colheita.


A ideia é que os recursos possam financiar soluções que reduzam a necessidade de mão de obra sem comprometer a produção agrícola.

Quando a gente atua e coloca uma fonte de recurso dessa, promovemos o desenvolvimento de uma forma diferente.

Lourenzo Oliveira, superintendente do BNB no Espírito Santo

Lourenzo afirma ainda que a inovação não precisa necessariamente representar uma tecnologia inédita ou uma mudança radical no mercado. "Às vezes, são coisas mais simples do que a gente pensa", declarou.


Uma empresa pode, por exemplo, adotar um processo já existente e aperfeiçoá-lo de forma a aumentar a produtividade ou reduzir impactos. Um dos critérios considerados pelo banco é justamente o uso de um processo diferente que produza resultados concretos.

Foco nos pequenos negócios

A diferença nos percentuais de financiamento conforme o porte da empresa segue uma política adotada pelo Banco do Nordeste. De acordo com Lourenzo, quanto menor o porte do empreendimento, maior tende a ser o percentual financiado e menores as taxas.

Quanto menor for o seu porte, menor é a sua taxa e, quanto menor for o seu porte, maior é o seu percentual de financiamento.

Lourenzo Oliveira, superintendente do BNB no Espírito Santo

Leia mais 

Banco libera R$ 143 milhões para financiar projetos de inovação no ES

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre reforma tributária

Obras no Centro de Vitória terão alvarás liberados em até 10 dias

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inovação Economia ES Economia Banco do Nordeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Miguel Falabella explica o motivo de revelar só recentemente que é pai
Miguel Falabella explica por que só recentemente revelou que tem 2 filhos e dispara: ‘Tenho netinho’
Imagem de destaque
Dia Nacional da Educação Infantil reforça desafios da inclusão 
Ney Matogrosso
140 hectares e refúgio de animais: conheça a fazenda de Ney Matogrosso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados