Obras no Centro de Vitória terão alvarás liberados em até 10 dias

Essa agilidade, segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Túllio Ponzi Netto, está, principalmente, na reclassificação da área de Grau de Risco 4 para 3, que é a categoria de menor exigência documental e de análise prévia do município.





“O alvará de execução sairá praticamente de imediato, em até 10 dias, chegando a 90 dias para imóveis de preservação”, disse Netto, durante a apresentação do Programa de Reabilitação da Área Central (ReAC).