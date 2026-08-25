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Zero burocracia

Obras no Centro de Vitória terão alvarás liberados em até 10 dias

Redução de documentos é uma das medidas que prometem acelerar obras; imóveis de preservação terão análise com prazo de até 90 dias

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 09:03

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

25 ago 2026 às 09:03

A Prefeitura de Vitória quer fazer do Centro um modelo para a liberação de alvará de execução de obras. Com a redução da documentação exigida, o município prevê um novo prazo de até 10 dias para emitir a licença, podendo chegar a 90 dias quando o imóvel for de preservação. 

Prédios abandonados na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Prefeitura de Vitória prevê liberação de alvarás de até 10 dias para orbas de requalificação, Retrofit e Habitação de Interesse Social (HIS), na região do Centro da Capital. Fernando Madeira

Essa agilidade, segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Túllio Ponzi Netto, está, principalmente, na reclassificação da área de Grau de Risco 4 para 3, que é a categoria de menor exigência documental e de análise prévia do município.


“O alvará de execução sairá praticamente de imediato, em até 10 dias, chegando a 90 dias para imóveis de preservação”, disse Netto, durante a apresentação do Programa de Reabilitação da Área Central (ReAC).

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Outra mudança prevista no ReAC para acelerar esse processo está no licenciamento simplificado e praticamente automático para todas as tipologias, atendendo aos projetos de novas edificações em lotes vazios, de requalificação, de retrofit e de Habitação de Interesse Social (HIS). O município também alterou a lista de documentação exigida, não sendo mais necessário protocolar, na solicitação, os projetos complementares e os laudos adicionais, por exemplo.


Essas alterações permitem que o alvará seja emitido eletronicamente e de forma automática, no ato do protocolo, mas sob a responsabilidade do profissional habilitado pela execução da obra.

Vamos reduzir a burocracia. Queremos transformar toda a cidade de Vitória, e o Centro será nossa ‘fast track zone’ (área de acesso rápido), um modelo a seguir

Túllio Ponzi Netto, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação

O ReAC foi instituído pelo decreto nº 27.034, que a prefeitura considera ser o marco regulatório que vai reposicionar o Centro como motor de desenvolvimento econômico, urbano, habitacional e cultural da Capital.


A decisão inclui toda a Zona Especial de Interesse Urbanístico 1 (ZEIU 1), que, além do Centro, engloba os bairros Vila Rubim, Ilha do Príncipe, Parque Moscoso, Mário Cypreste, Ariovaldo Favalessa e parte do Forte São João.

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