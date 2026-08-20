Prefeitura dará ultimato a donos e pode ocupar prédios abandonados no Centro de Vitória

Donos de imóveis abandonados no Centro de Vitória terão até três anos para não perder a propriedade. Ao ser constatado abandono, degradação ou ausência de posse, por meio de avaliação técnica da prefeitura, o imóvel será arrecadado pela administração pública, que poderá usá-lo como equipamento público, transformá-lo em habitação social ou levá-lo a leilão.





Inicialmente, a transferência será de forma provisória. "A posse do imóvel poderá ser feita pela prefeitura 30 dias depois de o proprietário ser comunicado. Já a transferência definitiva da propriedade ocorre somente depois do prazo de três anos, e se o dono do imóvel não manifestar interesse", alerta Rodrigo de Carvalho, secretário-executivo de Urbanismo Preditivo e Generativo na Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) de Vitória.