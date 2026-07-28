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Revitalização

Beira-Mar: 'Temos confiança de que a obra inicia em setembro', diz secretário de Vitória

A confirmação veio durante entrevista do secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, para o Bom Dia ES, da TV Gazeta

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 15:00

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

28 jul 2026 às 15:00

A Prefeitura de Vitória promete iniciar no próximo mês de setembro as obras de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar). A confirmação veio do secretário de Obras da Capital, Gustavo Perin, durante entrevista para o jornalista Alberto Borém, da TV Gazeta, na edição do Bom Dia ES desta terça-feira (28).

Primeiras imagens apresentadas pela Prefeitura de Vitória sobre a obra de reurbanização da Avenida Beira-Mar, a ser realizada entre o Porto de Vitória, no Centro, e o Hortomercado, na Enseada do Suá. Divulgação / PMV

O secretário afirmou, ainda, que as obras serão iniciadas no trecho que fica no Centro da cidade, em dois pontos: um próximo à Curva da Saldanha, onde começou a ser instalado um canteiro de obras, e outro mais próximo do Porto de Vitória. 


“Nosso planejamento é para que a obra, propriamente as máquinas para fundação, comece efetivamente em setembro. E é para isso que estamos trabalhando. Inclusive, o canteiro de obras já está mobilizado. E nosso planejamento começa tanto perto do Penedo quanto perto do Porto”, disse Gustavo Perin durante a entrevista.

Licenciamentos

Segundo o secretário, a prefeitura trabalha para executar as obras, respeitando as etapas de aprovação dos projetos e dos licenciamentos, que incluem o da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), além das liberações do Porto de Vitória, da Capitania dos Portos e da Superintendência do Patrimônio da União (SPU).


“Trabalhamos com licenciamentos que exigem prazos de estudos”, explicou Perin. Confirmando, em seguida, que o projeto é “sustentável ambientalmente” e que está tudo certo com o planejamento da obra.

“Temos confiança de que a obra inicia em setembro”

Gustavo Perin secretário de Obras de Vitória

De acordo com ele, o período de reurbanização da avenida terá duração de 20 meses. Começando em setembro de 2026, a revitalização entre o Porto de Vitória à Enseada do Suá, nas proximidades do Hortomercado, deve ser entregue à população até maio de 2028.


Na última semana, a prefeitura não havia confirmado o início para o nono mês do ano.

Mudanças

A Gazeta acompanha as divulgações da Prefeitura de Vitória sobre a obra desde o começo. A assinatura do contrato para a reurbanização da Avenida Beira-Mar, por exemplo, foi anunciada pela administração pública em agosto de 2025. Com quase dois anos de atraso, já que o Município chegou a divulgar que o trabalho seria iniciado até dezembro de 2023.

Em 2025, por sinal, Estado e Município tiveram um impasse. Quando comparados os projetos de reurbanização da Avenida Beira-Mar, da Prefeitura de Vitória, e da instalação de duas estações para o Sistema do Aquaviário, do Governo do Espírito Santo, dois pontos da Beira-Mar recebiam usos distintos. A Gazeta também acompanhou essa situação, e a previsão era de que ambos os lados pretendiam ajustar seus projetos.

Gustavo Perin afirmou, durante a entrevista para o Bom Dia ES, que “não há divergência” entre o projeto do aquaviário do governo do Estado e o projeto da revitalização da Beira Mar.


“Muito pelo contrário, eles convergem”, frisou o secretário de Obras de Vitória. “Claro que nasceram em momentos diferentes, mas todo o nosso projeto está sendo conversado, são projetos complementares”, explicou Perin.

Ampliação da calçada

O secretário disse, ainda, que esse trecho onde começam as obras da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre o Porto de Vitória e a Curva do Saldanha, terá a área para ciclistas e pedestres ampliada, com avanço para o mar. E que também é considerado no projeto o fluxo das bicicletas elétricas, que atualmente fazem uso da calçada.


“Esse foi um ponto focal do projeto. Aqui foi detectada a necessidade da população, que foi crescendo com essa micromobilidade. Terá um avanço desse passeio, desse guarda-corpo, em mais ou menos três metros, do Porto até a altura do Penedo (na Curva da Saldanha)”, explicou Perin.


A melhoria, segundo o secretário, ocorre justamente para que haja um convívio harmônico entre pedestres e ciclistas, respeitando também o espaço destinado para os pontos de ônibus.

Para que esse avanço aproximado de três metros aconteça, o primeiro trabalho será instalar a estrutura física, ampliando a capacidade do passeio e permitindo o fluxo de bicicletas e ciclomotores, além de pedestres.


O guarda-corpo também será alterado, recebendo o mesmo padrão que foi usado pela prefeitura em outras obras de reurbanização do projeto “Vitória de Frente para o Mar”, que incluem as intervenções em São Pedro e no Canal de Camburi, recentemente inaugurado.

Contrato

Ao todo, serão reurbanizados 4,2 quilômetros da Beira-Mar, do Centro até o Hortomercado, na Enseada do Suá. O contrato da obra é de R$ 97,8 milhões, com 24 meses para execução, contados a partir da ordem de serviço e do início dos trabalhos. Porém, a prefeitura tem a expectativa de reduzir esse prazo para 20 meses. Ou seja, com as obras começando em setembro de 2026, a previsão é de serem entregues até maio de 2028.


A requalificação e reurbanização na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes têm o objetivo de proporcionar mais bem-estar e conforto para moradores e usuários dos espaços, além de potencializar a apropriação das áreas pela comunidade, valorizando-as como local de permanência e convívio social, e não apenas como local de deslocamentos.


Serão implantados equipamentos urbanos de lazer, por todo o percurso, incluindo playground para crianças e academia popular, deques que se estendem sobre margem d’água e ampliam o espaço da calçada, além da distribuição de mobiliário, como bancos, mesas e espreguiçadeiras, criando espaços de lazer e contemplação da paisagem.


O anteprojeto contempla, ainda, a melhoria das calçadas, a reforma e a conexão entre os trechos existentes de ciclovias, construção de uma nova edificação para o Serviço de Orientação ao Esporte (SOE), novas baias para ônibus e implantação de um novo mirante.


Também está prevista, em determinados trechos, a ampliação da calçada com avanço sobre o mar, que ampliará a passagem de pedestres e permitirá a implantação de um novo espaço de contemplação na Baía de Vitória.

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