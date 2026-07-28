Beira-Mar: 'Temos confiança de que a obra inicia em setembro', diz secretário de Vitória

Ao todo, serão reurbanizados 4,2 quilômetros da Beira-Mar, do Centro até o Hortomercado, na Enseada do Suá. O contrato da obra é de R$ 97,8 milhões, com 24 meses para execução, contados a partir da ordem de serviço e do início dos trabalhos. Porém, a prefeitura tem a expectativa de reduzir esse prazo para 20 meses. Ou seja, com as obras começando em setembro de 2026, a previsão é de serem entregues até maio de 2028.





A requalificação e reurbanização na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes têm o objetivo de proporcionar mais bem-estar e conforto para moradores e usuários dos espaços, além de potencializar a apropriação das áreas pela comunidade, valorizando-as como local de permanência e convívio social, e não apenas como local de deslocamentos.





Serão implantados equipamentos urbanos de lazer, por todo o percurso, incluindo playground para crianças e academia popular, deques que se estendem sobre margem d’água e ampliam o espaço da calçada, além da distribuição de mobiliário, como bancos, mesas e espreguiçadeiras, criando espaços de lazer e contemplação da paisagem.





O anteprojeto contempla, ainda, a melhoria das calçadas, a reforma e a conexão entre os trechos existentes de ciclovias, construção de uma nova edificação para o Serviço de Orientação ao Esporte (SOE), novas baias para ônibus e implantação de um novo mirante.





Também está prevista, em determinados trechos, a ampliação da calçada com avanço sobre o mar, que ampliará a passagem de pedestres e permitirá a implantação de um novo espaço de contemplação na Baía de Vitória.