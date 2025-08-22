Diálogo

Conflito em projetos: Vitória e governo do ES estudam ajustes em obras na Beira-Mar

Gestões municipal e estadual apresentaram propostas diferentes para a avenida; enquanto o município quer construir espaços de convivência, governo planeja instalar estações do aquaviário

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 17:54

Pelos projetos divulgados pelo governo do Estado, é possível ver que as estações previstas serão erguidas em dois pontos onde a prefeitura previa realizar a maioria das intervenções, no antigo Terminal Dom Bosco, em frente ao Colégio Salesiano, e na Praça Pio XII, no Centro.

Os desenhos apresentados, da forma que estão, não são compatíveis. O píer de acesso às embarcações do aquaviário ficaria exatamente em frente à arquibancada alagada projetada pela prefeitura, para contemplação da vista da Baía de Vitória, por exemplo.

No dia 1º de agosto, a Prefeitura de Vitória assinou o contrato para iniciar a revitalização da Beira-Mar. No último dia 20, foi o governo do Estado que abriu a licitação para escolher até novembro deste ano a empresa responsável por erguer as duas novas estações do aquaviário.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (22), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que tanto o projeto da prefeitura como o da gestão estadual foram contratados na modalidade “integrada”. Ou seja, as gestões apresentam um esquema prévio do que querem, mas as empresas contratadas desenham um novo projeto.

Estado e prefeitura preveem usos diferentes para espaços na Avenida Beira-Mar Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

Sendo assim, é possível promover adaptações, uma vez que as projeções já divulgadas não estão fechadas, ou seja, ainda podem passar por adaptações.

“A prefeitura já nos sinalizou sobre a compatibilização do projeto deles como o nosso. Como é uma licitação integrada, a gente vai executar também o projeto básico executivo e consegue adequar. [O projeto de revitalização] da prefeitura tem o mesmo conceito. São dois equipamentos importantes. Essas duas estações são solicitadas pelas comunidades de Ilha de Santa Maria e região, além das do Centro. Os comerciantes e as pessoas que moram próximas ao local estão ávidas por essa estação do Centro. Achamos também que a revitalização será muito importante para essa nova fase do Centro de Vitória”, declarou.

O secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, sinalizou em 1º de agosto que um projeto não inviabiliza o outro e que será justamente na fase de elaboração do projeto que prefeitura e Estado devem sentar para discutir o assunto.

“Dá para conciliar o aquaviário e a urbanização de todos aqueles setores. A nossa contratação é integrada, então a empresa vai elaborar os projetos e é nessa fase que vamos dialogar com todos os entes, a associação de moradores, para saber o desejo da população”, destacou.

Perin lembrou que o aquaviário também envolve outros municípios e vai interligar a região do Centro, a partir da Beira-Mar, às outras localidades. “Nosso desejo é que o projeto Vitória de Frente Para o Mar seja conciliado ao aquaviário para beneficiar a população”, observa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta