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Letícia Gonçalves

"Não há razão para a federação sair", diz Casagrande sobre disputa por vaga de vice de Ricardo

Ex-governador é o principal aliado do emedebista e considera "natural" que haja divergência entre apoiadores

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 16:40

Públicado em 

28 jul 2026 às 16:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Renato Casagrande e Ricardo Ferraço na convenção do PSB
Renato Casagrande e Ricardo Ferraço na convenção do PSB Rodrigo Zaca/Divulgação
A base aliada ao governador Ricardo Ferraço (MDB) e ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) está dividida. O pomo da discórdia é a vaga de vice de Ricardo, que é pré-candidato à reeleição.

Há quem diga até que corre o risco de a superfederação formada por Progressistas e União Brasil (União Progressista) retirar o apoio ao emedebista e ao socialista, candidato ao Senado. Isso se o governador não escolher um nome indicado pela dupla de partidos para compor a chapa.

Casagrande afirmou à coluna nesta terça-feira (28), porém, que não tem dúvidas quanto à fidelidade dos aliados do Progressistas e do União.

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"Não há razão para isso (uma eventual debandada da federação). Construímos juntos as chapas de federal e estadual, construímos tudo juntos."

Não tenho nenhuma dúvida em relação à posição da federação. Já declarou apoio ao Ricardo e a mim

Renato Casagrande (PSB) Ex-governador do ES e candidato ao Senado

A federação indicou vários nomes para vice de Ricardo. Até agora, não emplacou nenhum.

Nos bastidores, a União Progressista se irritou com o recente movimento capitaneado pelos prefeitos de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), e de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), de tentar alçar o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) a vice.

"É natural que haja divergência numa aliança ampla como a nossa.
Não tem nenhuma anormalidade nisso", minimizou Casagrande.

"É preciso uma equação que fortaleça e não que enfraqueça o nosso grupo", exortou o ex-governador.

"A escolha do vice é algo muito pessoal, do Ricardo, ouvindo os aliados E ele fará a melhor escolha. As pessoas podem ter tranquilidade e paciência", completou.

Se todo mundo estiver interessado na construção coletiva e no fortalecimento do Ricardo, é preciso confiar no Ricardo

Renato Casagrande (PSB) Ex-governador e candidato ao Senado

A federação declarou apoio a Ricardo e a Casagrande com a expectativa de que teria um lugar na chapa majoritária (vice ou Senado).

Ricardo não cravou isso, mas deu sinais públicos ao afirmar que os novos aliados têm "tamanho" para ocupar o espaço e seriam protagonistas na eleição.

O presidente da União Progressista, deputado federal Da Vitória (PP ), entretanto, decidiu não disputar o Senado e não indicar mais ninguém para o posto.

Mas, para vice, sim. 

Dessa forma, vários nomes foram sugeridos: os deputados federais Amaro Neto (PP) e Messias Donato (União Brasil), o vereador de Vitória Camillo Neves (PP); o empresário Rodolfo Mai (PP) e a ex-servidora da Assembleia Legislativa Joelma Costalonga (União).

Na prática, os deputados federais não estão realmente "para jogo". A federação não quer desfalcar a chapa de candidatos a federal. Messias e Amaro vão disputar a reeleição.

Os demais nomes, na avaliação de aliados que não integram o PP nem o União, não têm a densidade eleitoral necessária.

Traduzindo: não teriam votos suficientes, principalmente na Grande Vitória, onde Ricardo mais precisa.

Por isso, alguns prefeitos, como Enivaldo e Euclério, tentam carimbar Vidigal na vice.


Casagrande, principal aliado de Ricardo, não expressou preferência por nenhum dos nomes.

O Podemos também está no páreo, com o ex-comandante da Polícia Militar Douglas Caus, a ex-prefeita de Vitória Capitã Estéfane, o jornalista Philipe Lemos e o vereador de Vila Velha Renzo Mendes.

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A convenção do MDB está marcada para o dia 5 de agosto. A da federação, também. É o último dia do prazo para registrar em ata os nomes dos candidatos lançados pelos partidos e os apoios empenhados.

Estamos, portanto, na reta final das definições.

Ainda é possível adiar mais, até o dia 15, se as atas das convenções delegarem às Executivas estaduais das respectivas siglas a batida do martelo.

Isso, contudo, faria o grupo de Ricardo e Casagrande "sangrar" por mais tempo.

E daria oportunidade a uma eventual reviravolta.

A federação flertou por um bom tempo com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), adversário de Ricardo, antes de subir no palanque do governador.

Na segunda-feira (27), Da Vitória e Marcelo Santos, presidente do União Brasil, reuniram-se com o deputado federal Evair de Melo, ex-filiado ao PP que migrou para o partido de Pazolini.


Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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