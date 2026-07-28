"Não há razão para a federação sair", diz Casagrande sobre disputa por vaga de vice de Ricardo

A federação indicou vários nomes para vice de Ricardo. Até agora, não emplacou nenhum.





Nos bastidores, a União Progressista se irritou com o recente movimento capitaneado pelos prefeitos de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), e de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), de tentar alçar o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) a vice.





"É natural que haja divergência numa aliança ampla como a nossa.

Não tem nenhuma anormalidade nisso", minimizou Casagrande.





"É preciso uma equação que fortaleça e não que enfraqueça o nosso grupo", exortou o ex-governador.





"A escolha do vice é algo muito pessoal, do Ricardo, ouvindo os aliados E ele fará a melhor escolha. As pessoas podem ter tranquilidade e paciência", completou.