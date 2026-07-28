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Papo circular: Shopping Vitória reduz em 50% os custos com gestão de resíduos feita pela Marca Ambiental

Em parceria de 20 anos, shopping reaproveita cerca de 17 toneladas de materiais por mês e amplia ações de sustentabilidade

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 18:01

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jul 2026 às 18:01

O que muitas pessoas enxergam apenas como lixo pode representar uma oportunidade de impacto positivo, tanto para o ambiente quanto para as finanças. Este é o caso do Shopping Vitória, que, em parceria com a Marca Ambiental há mais de duas décadas, desenvolveu um sistema de gerenciamento de resíduos que envolve treinamento de equipes, estrutura exclusiva para separação dos materiais, valorização dos resíduos e conscientização de lojistas e clientes.

Atualmente, cerca de 120 toneladas de resíduos são geradas mensalmente no shopping. Desse total, aproximadamente 17 toneladas de materiais como papelão, plástico, alumínio e metais retornam ao ciclo produtivo por meio da reciclagem, quantidade equivalente ao peso de, aproximadamente, 17 carros populares.

No primeiro episódio do videocast Papo Circular, a jornalista Gabi Manganelli recebeu Rodrigo Barbosa, consultor comercial da Marca Ambiental e Cicero Nobre, gerente de operações e manutenção do Shopping Vitória, para um bate-papo sobre os benefícios do reaproveitamento de resíduos.

Segundo Cicero Nobre, a gestão adequada dos resíduos também trouxe resultados financeiros para o empreendimento: "A gente já conseguiu atingir um nível de redução de 50% no nosso custo com resíduos utilizando materiais recicláveis. Nossa meta é chegar a 60% até 2028", destaca.

Para que o reaproveitamento aconteça da melhor forma, a estrutura conta com uma doca exclusiva para o gerenciamento dos resíduos, onde os materiais passam por diferentes processos antes de seguirem para empresas especializadas em reciclagem.

De acordo com Rodrigo Barbosa, a reciclagem começa muito antes da coleta. "Ela começa na origem. Trabalhamos desde a separação correta dos resíduos, oferecendo treinamentos para equipes de limpeza, lojistas e colaboradores, até a coleta, transporte e destinação adequada. Toda essa cadeia precisa estar comprometida para que o processo funcione”, pontua.

Assista ao vídeo acima e saiba mais sobre como o reaproveitamento de resíduos pode beneficiar empresas.

Marca Ambiental

Site: https://marcaambiental.com.br/

Instagram: @marca.ambiental

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