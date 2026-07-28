Papo circular: Shopping Vitória reduz em 50% os custos com gestão de resíduos feita pela Marca Ambiental

O que muitas pessoas enxergam apenas como lixo pode representar uma oportunidade de impacto positivo, tanto para o ambiente quanto para as finanças. Este é o caso do Shopping Vitória, que, em parceria com a Marca Ambiental há mais de duas décadas, desenvolveu um sistema de gerenciamento de resíduos que envolve treinamento de equipes, estrutura exclusiva para separação dos materiais, valorização dos resíduos e conscientização de lojistas e clientes.
Atualmente, cerca de 120 toneladas de resíduos são geradas mensalmente no shopping. Desse total, aproximadamente 17 toneladas de materiais como papelão, plástico, alumínio e metais retornam ao ciclo produtivo por meio da reciclagem, quantidade equivalente ao peso de, aproximadamente, 17 carros populares.
No primeiro episódio do videocast Papo Circular, a jornalista Gabi Manganelli recebeu Rodrigo Barbosa, consultor comercial da Marca Ambiental e Cicero Nobre, gerente de operações e manutenção do Shopping Vitória, para um bate-papo sobre os benefícios do reaproveitamento de resíduos.
Segundo Cicero Nobre, a gestão adequada dos resíduos também trouxe resultados financeiros para o empreendimento: "A gente já conseguiu atingir um nível de redução de 50% no nosso custo com resíduos utilizando materiais recicláveis. Nossa meta é chegar a 60% até 2028", destaca.
Para que o reaproveitamento aconteça da melhor forma, a estrutura conta com uma doca exclusiva para o gerenciamento dos resíduos, onde os materiais passam por diferentes processos antes de seguirem para empresas especializadas em reciclagem.
De acordo com Rodrigo Barbosa, a reciclagem começa muito antes da coleta. "Ela começa na origem. Trabalhamos desde a separação correta dos resíduos, oferecendo treinamentos para equipes de limpeza, lojistas e colaboradores, até a coleta, transporte e destinação adequada. Toda essa cadeia precisa estar comprometida para que o processo funcione”, pontua.
Assista ao vídeo acima e saiba mais sobre como o reaproveitamento de resíduos pode beneficiar empresas.
Marca Ambiental