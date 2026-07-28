Papo circular: Shopping Vitória reduz em 50% os custos com gestão de resíduos feita pela Marca Ambiental

O que muitas pessoas enxergam apenas como lixo pode representar uma oportunidade de impacto positivo, tanto para o ambiente quanto para as finanças. Este é o caso do Shopping Vitória, que, em parceria com a Marca Ambiental há mais de duas décadas, desenvolveu um sistema de gerenciamento de resíduos que envolve treinamento de equipes, estrutura exclusiva para separação dos materiais, valorização dos resíduos e conscientização de lojistas e clientes.