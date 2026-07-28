Prosperidade em agosto: 6 signos que receberão os melhores ventos do mês

Alguns signos terão a oportunidade de prosperar em agosto Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Agosto chegará com uma energia de grandes mudanças e oportunidades. O céu astrológico será marcado pela entrada de Vênus em Libra, favorecendo relacionamentos e parcerias; Mercúrio em Leão, impulsionando a comunicação e a autoconfiança; Marte em Câncer, despertando ações voltadas à segurança emocional e familiar; além da poderosa Lua Nova com Eclipse Solar Total em Leão, que abrirá portas para novos ciclos.

Na reta final do mês, o Sol entrará em Virgem, trazendo organização e foco, enquanto o Eclipse Lunar em Peixes promoverá encerramentos importantes e uma profunda limpeza emocional. Embora todos os signos sintam esses movimentos, alguns serão especialmente favorecidos no aspecto prosperidade. A seguir, descubra quais!

1. Leão

A prosperidade chegará quando o nativo de Leão confiar no próprio brilho Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Agosto promete ser um dos meses mais importantes do ano para os leoninos. O Eclipse Solar em seu signo marcará o início de um novo ciclo de crescimento , trazendo oportunidades para expandir projetos, conquistar reconhecimento e fortalecer a autoestima. Mercúrio em Leão ajudará a vender ideias, negociar e se destacar profissionalmente, enquanto Júpiter continuará ampliando as possibilidades de sucesso. A prosperidade chegará quando o nativo de Leão confiar no próprio brilho e assumir o protagonismo da própria história.

2. Libra

A prosperidade do nativo de Libra virá por meio das conexões certas e da capacidade de criar relações equilibradas Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Com Vênus, seu planeta regente, entrando em Libra, os nativos ganharão magnetismo, carisma e facilidade para atrair pessoas e oportunidades. Parcerias profissionais tenderão a render excelentes frutos, assim como negociações financeiras e novos contratos. O mês favorecerá quem trabalha com atendimento, beleza, comunicação, arte ou áreas criativas. A prosperidade virá por meio das conexões certas e da capacidade de criar relações equilibradas.

3. Virgem

Quanto mais planejamento houver, maiores serão as chances de prosperidade para o nativo de Virgem Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock

A entrada do Sol em Virgem inaugurará uma fase de renovação pessoal e profissional. O momento será excelente para reorganizar a vida financeira , iniciar novos projetos e colher os resultados dos esforços realizados nos últimos meses. O Eclipse em Peixes também ajudará a encerrar padrões que limitavam o crescimento, permitindo construir relações e negócios mais saudáveis. Quanto mais planejamento houver, maiores serão as chances de prosperidade.

4. Peixes

Novas oportunidades surgirão quando o nativo de Peixes escolher confiar mais na própria intuição Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Mesmo que o Eclipse Lunar aconteça em Peixes, trazendo encerramentos importantes, esse processo abrirá espaço para um crescimento significativo. Muitas vezes, prosperar exige desapegar do que já perdeu o sentido, e agosto favorecerá exatamente essa transformação. Projetos poderão ganhar novos rumos, antigas inseguranças ficarão para trás e novas oportunidades surgirão quando o pisciano escolher confiar mais na própria intuição.

5. Câncer

Agosto oferecerá excelentes condições para o nativo de Câncer conquistar estabilidade financeira e crescimento a longo prazo Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Com Marte entrando em Câncer, os nativos receberão uma dose extra de coragem para tirar planos do papel. A energia favorecerá iniciativas profissionais , mudanças de carreira, investimentos na própria imagem e decisões importantes relacionadas ao patrimônio e à família. Embora seja necessário agir com inteligência para evitar a impulsividade, agosto oferecerá excelentes condições para conquistar estabilidade financeira e crescimento a longo prazo.

6. Sagitário

Quanto mais ousadia houver para explorar novos caminhos, maiores serão as possibilidades de prosperidade para o nativo de Sagitário Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Os sagitarianos também entram na lista dos mais favorecidos graças ao clima expansivo proporcionado pelos movimentos em Leão. O mês favorecerá estudos, viagens, novos negócios e projetos ligados ao exterior ou à internet. A comunicação ganhará força, portas poderão se abrir por meio de contatos influentes e a confiança aumentará. Quanto mais ousadia houver para explorar novos caminhos, maiores serão as possibilidades de prosperidade.

Prosperidade vai além do dinheiro