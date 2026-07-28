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Para que serve a erva-de-são-joão? 3 chás e os seus benefícios para a saúde

Veja como a planta pode ser uma grande aliada da saúde e favorecer o bem-estar

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 20:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 jul 2026 às 20:15
Chá de erva-de-são-joão com mel e limão (Imagem: Maryna Pleshkun | Shutterstock)
Chá de erva-de-são-joão com mel e limão Crédito: Imagem: Maryna Pleshkun | Shutterstock
A erva-de-são-joão ( Hypericum perforatum ), também conhecida como hipérico, é uma planta medicinal tradicionalmente utilizada por suas propriedades relacionadas ao sistema nervoso e ao equilíbrio do humor. Originária da Europa, ela é rica em compostos bioativos, como hipericina, hiperforina e flavonoides, sendo estudada principalmente pelo potencial de auxiliar em sintomas leves de depressão. Quando consumida na forma de chá, pode auxiliar no alívio da fadiga mental temporária, do desconforto gastrointestinal leve e da inquietação nervosa associada a distúrbios do sono.
Abaixo, confira 3 receitas de chás de erva-de-são-joão e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de erva-de-são-joão com mel e limão

Essa combinação associa o uso tradicional da erva-de-são-joão ao sabor cítrico do limão e às propriedades do mel. A bebida pode contribuir para momentos de relaxamento e bem-estar , enquanto o limão fornece vitamina C e compostos antioxidantes, que auxiliam no funcionamento adequado das defesas do organismo.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de erva-de-são-joão seca
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a erva-de-são-joão. Tampe e deixe em infusão por cerca de 8 a 10 minutos. Coe a bebida, espere amornar e acrescente o suco de limão e o mel. Misture bem e sirva em seguida.
Chá de erva-de-são-joão com hortelã (Imagem: NatalyaBond | Shutterstock)
Chá de erva-de-são-joão com hortelã Crédito: Imagem: NatalyaBond | Shutterstock

2. Chá de erva-de-são-joão com hortelã

O chá de erva-de-são-joão com hortelã combina ingredientes tradicionalmente utilizados para auxiliar o funcionamento do sistema digestivo. A erva-de-são-joão possui uso tradicional associado ao alívio de desconfortos gastrointestinais leves, enquanto a hortelã é conhecida por contribuir para a digestão e ajudar a reduzir sensações como gases, cólicas e estômago pesado.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de erva-de-são-joão seca
  • 10 folhas de hortelã
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a erva-de-são-joão e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por cerca de 8 a 10 minutos. Coe a bebida, espere amornar e sirva em seguida.

3. Chá de erva-de-são-joão com gengibre e casca de laranja

Essa combinação reúne ingredientes aromáticos e ricos em compostos naturais que podem contribuir para o conforto digestivo e o equilíbrio do organismo. O gengibre contém gingerol, composto bioativo relacionado ao auxílio da digestão e à redução de náuseas, gases e sensação de estômago pesado. Já a casca de laranja é fonte de flavonoides, vitamina C e óleos essenciais.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de erva-de-são-joão seca
  • 2 cm de gengibre fatiado
  • Casca de 1/2 laranja
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a erva-de-são-joão e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por cerca de 8 a 10 minutos. Coe a bebida e sirva em seguida.

Atenção ao consumo do chá de erva-de-são-joão

Apesar de ser uma planta medicinal tradicionalmente utilizada, o consumo da erva-de-são-joão exige alguns cuidados. A planta pode interagir com diversos medicamentos, incluindo anticoncepcionais, antidepressivos, anticoagulantes e imunossupressores, alterando seus efeitos no organismo.
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) não recomenda o uso da infusão por crianças e adolescentes menores de 18 anos devido à ausência de dados suficientes de segurança para essa faixa etária. Caso sintomas como fadiga mental, inquietação nervosa, alterações do sono ou desconfortos gastrointestinais persistam, é recomendado buscar orientação de um profissional de saúde.

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