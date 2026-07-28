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Crea-ES recomenda interdição de rua após vistoria em obra cujas paredes balançaram

Medidas emergenciais solicitadas pelo conselho foram adotadas apenas parcialmente, e estrutura continuou apresentando movimentação

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2026 às 20:57
Irregularidades em obra fizeram Crea recomendar interdição de via após paredes balançarem Thayrone Hideki

Após nova vistoria em uma construção na Rua Barra de São Francisco, na região de Terra Vermelha, em Vila Velhao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) recomendou a interdição preventiva da via nesta terça-feira (28). Segundo o órgão, foram identificadas irregularidades estruturais que representam risco à segurança da população no local.


"Constatamos problemas estruturais relevantes que comprometem a estabilidade da edificação. Mesmo após os reforços executados, a estrutura continua apresentando movimentação significativa, o que demonstra que o risco permanece. Também identificamos falhas construtivas importantes, como intervenções em pilares estruturais, desplacamento do concreto nas placas de EPS, ferragens expostas e outras não conformidades que precisam ser corrigidas com urgência para garantir a segurança da obra e da população", disse o gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho Giuliano Battisti.


Engenheiros e fiscais da autarquia já haviam comparecido ao local na segunda-feira (27), após a divulgação de um vídeo que mostrava uma das paredes da obra se movimentando com a força do vento. Medidas emergenciais para estabilização da estrutura foram solicitadas, entretanto, apenas parte das providências foi acatada e as paredes, que chegam a oito metros de altura, continuaram balançando.


Entre os problemas estruturais graves identificados na obra estavam cortes inadequados em pilares de concreto para a passagem de instalações elétricas, comprometendo a capacidade da estrutura suportar as cargas da edificação.

Presença aparente de poliestireno expandido (isopor) em obra foi questionada pelo Crea em vistoria Thayrone Hideki

Também foram constatadas falhas na execução das placas compostas de EPS (poliestireno expandido, ou, simplesmente, isopor) e concreto, com desplacamento do concreto, além de ferragens expostas, vazios em elementos estruturais, presença aparente de materiais como papelão e isopor em pontos que demandam avaliação técnica, desalinhamentos e outros problemas.


Além das irregularidades estruturais, também foi identificado que a empresa responsável não possuía registro ativo junto ao Crea-ES nem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) vinculada à execução da obra. Diante disso, foi lavrado um auto de infração.


Em razão da situação, foram encaminhados ofícios ao Gabinete da Prefeitura de Vila Velha, à Secretaria Municipal de Obras, à Defesa Civil Municipal e à Ouvidoria Geral, recomendando que o Município avalie, o quanto antes, a necessidade de interdição ou isolamento preventivo da via localizada ao lado da edificação.

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