Crea-ES recomenda interdição de rua após vistoria em obra cujas paredes balançaram

Após nova vistoria em uma construção na Rua Barra de São Francisco, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) recomendou a interdição preventiva da via nesta terça-feira (28). Segundo o órgão, foram identificadas irregularidades estruturais que representam risco à segurança da população no local.





"Constatamos problemas estruturais relevantes que comprometem a estabilidade da edificação. Mesmo após os reforços executados, a estrutura continua apresentando movimentação significativa, o que demonstra que o risco permanece. Também identificamos falhas construtivas importantes, como intervenções em pilares estruturais, desplacamento do concreto nas placas de EPS, ferragens expostas e outras não conformidades que precisam ser corrigidas com urgência para garantir a segurança da obra e da população", disse o gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho Giuliano Battisti.





Engenheiros e fiscais da autarquia já haviam comparecido ao local na segunda-feira (27), após a divulgação de um vídeo que mostrava uma das paredes da obra se movimentando com a força do vento. Medidas emergenciais para estabilização da estrutura foram solicitadas, entretanto, apenas parte das providências foi acatada e as paredes, que chegam a oito metros de altura, continuaram balançando.





Entre os problemas estruturais graves identificados na obra estavam cortes inadequados em pilares de concreto para a passagem de instalações elétricas, comprometendo a capacidade da estrutura suportar as cargas da edificação.