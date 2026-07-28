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Projeto em revisão

Após quatro meses, obra na Rodovia José Sette ainda não começou

DER-ES afirma que projeto executivo está em revisão e não informa previsão para início das intervenções

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2026 às 15:41
As obras de revitalização da Rodovia José Sette, em Cariacica, ainda não começaram, mesmo com a ordem de de serviço já tendo sido assinada
As obras de revitalização da Rodovia José Sette, em Cariacica, ainda não começaram, mesmo com a ordem de de serviço já tendo sido assinada Roberto Pratti

Quatro meses após a assinatura da ordem de serviço para a revitalização da Rodovia José Sette, em Cariacica, na Grande Vitória, as intervenções previstas ainda não começaram. Enquanto aguardam o início dos trabalhos, moradores relatam buracos, trechos de asfalto remendado e falta de calçadas em diferentes pontos da via.


A ordem de serviço foi assinada em março deste ano para a revitalização de mais de 10 quilômetros da rodovia, no trecho entre Tucum e Cariacica Sede. O projeto prevê investimento de R$ 76 milhões em melhorias no pavimento, drenagem, calçadas, sinalização, contenções e na reconstrução de uma ponte.


Segundo relatos de moradores, a situação da rodovia permanece a mesma desde a assinatura da ordem de serviço. Além dos buracos e do pavimento deteriorado, pedestres precisam caminhar pela pista em alguns trechos por causa da ausência de calçadas, o que aumenta o risco de acidentes em uma via de intenso movimento.

Projeto está em revisão

Moradores próximos à Rodovia José Sette, em Cariacica, reclamam de buracos, trechos de asfalto remendado e falta de calçadas
Moradores próximos à Rodovia José Sette, em Cariacica, reclamam de buracos, trechos de asfalto remendado e falta de calçadas Roberto Pratti

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a ordem de serviço autorizou o início das tratativas para execução da obra, mas que o projeto executivo ainda está em fase de revisão.


De acordo com o órgão, após a autorização, a empresa vencedora da licitação, realizada no Regime Diferenciado de Contratações Integradas (RDCI), elaborou o projeto e o encaminhou ao DER para análise.


A equipe técnica solicitou alterações e melhorias, e o documento está sendo ajustado dentro do prazo previsto. O órgão não informou uma data para o início das intervenções na rodovia.

O que prevê a obra

Com investimento de R$ 76 milhões, a obra será executada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cariacica.


Segundo o governo estadual, o projeto prevê a requalificação completa do pavimento, implantação de nova drenagem superficial — com sarjetas, bocas de lobo e caixas coletoras — além da execução de mais de 5 quilômetros de bueiros tubulares de concreto.

Falta de calçadas, buracos e mato no entorno da via são motivos de reclamações de moradores Roberto Pratti

Também estão inclusas obras de contenção em solo grampeado e gabião, fundamentais para a estabilidade da via, e a reconstrução da ponte sobre o Rio Itanguá, com 23 metros de extensão.


O projeto inclui ainda a implantação de 46 mil metros quadrados de calçadas cidadãs ao longo do trecho, garantindo mais acessibilidade e segurança para pedestres, além de nova sinalização horizontal e vertical. A pista terá largura variável entre 3,10 metros e 18,80 metros, adequando-se às diferentes características urbanas e de tráfego da região.


*Com informações do g1 ES

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