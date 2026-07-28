Após quatro meses, obra na Rodovia José Sette ainda não começou

Quatro meses após a assinatura da ordem de serviço para a revitalização da Rodovia José Sette, em Cariacica, na Grande Vitória, as intervenções previstas ainda não começaram. Enquanto aguardam o início dos trabalhos, moradores relatam buracos, trechos de asfalto remendado e falta de calçadas em diferentes pontos da via.
A ordem de serviço foi assinada em março deste ano para a revitalização de mais de 10 quilômetros da rodovia, no trecho entre Tucum e Cariacica Sede. O projeto prevê investimento de R$ 76 milhões em melhorias no pavimento, drenagem, calçadas, sinalização, contenções e na reconstrução de uma ponte.
Segundo relatos de moradores, a situação da rodovia permanece a mesma desde a assinatura da ordem de serviço. Além dos buracos e do pavimento deteriorado, pedestres precisam caminhar pela pista em alguns trechos por causa da ausência de calçadas, o que aumenta o risco de acidentes em uma via de intenso movimento.
Projeto está em revisão
Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a ordem de serviço autorizou o início das tratativas para execução da obra, mas que o projeto executivo ainda está em fase de revisão.
De acordo com o órgão, após a autorização, a empresa vencedora da licitação, realizada no Regime Diferenciado de Contratações Integradas (RDCI), elaborou o projeto e o encaminhou ao DER para análise.
A equipe técnica solicitou alterações e melhorias, e o documento está sendo ajustado dentro do prazo previsto. O órgão não informou uma data para o início das intervenções na rodovia.
O que prevê a obra
Com investimento de R$ 76 milhões, a obra será executada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cariacica.
Segundo o governo estadual, o projeto prevê a requalificação completa do pavimento, implantação de nova drenagem superficial — com sarjetas, bocas de lobo e caixas coletoras — além da execução de mais de 5 quilômetros de bueiros tubulares de concreto.
Também estão inclusas obras de contenção em solo grampeado e gabião, fundamentais para a estabilidade da via, e a reconstrução da ponte sobre o Rio Itanguá, com 23 metros de extensão.
O projeto inclui ainda a implantação de 46 mil metros quadrados de calçadas cidadãs ao longo do trecho, garantindo mais acessibilidade e segurança para pedestres, além de nova sinalização horizontal e vertical. A pista terá largura variável entre 3,10 metros e 18,80 metros, adequando-se às diferentes características urbanas e de tráfego da região.
*Com informações do g1 ES