Após quatro meses, obra na Rodovia José Sette ainda não começou

Quatro meses após a assinatura da ordem de serviço para a revitalização da Rodovia José Sette, em Cariacica, na Grande Vitória, as intervenções previstas ainda não começaram. Enquanto aguardam o início dos trabalhos, moradores relatam buracos, trechos de asfalto remendado e falta de calçadas em diferentes pontos da via.





A ordem de serviço foi assinada em março deste ano para a revitalização de mais de 10 quilômetros da rodovia, no trecho entre Tucum e Cariacica Sede. O projeto prevê investimento de R$ 76 milhões em melhorias no pavimento, drenagem, calçadas, sinalização, contenções e na reconstrução de uma ponte.