Rodovia José Sette vai passar por obras para melhorar trânsito em Cariacica

Objetivo da obra, estimada em R$ 90 milhões, é facilitar o fluxo de veículos que passam por bairros como Alto Lage, Itacibá e Nova Valverde

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:30

Rodovia passa por pontos de alto fluxo, como o Terminal de Itacibá, o campus do Ifes e o novo Mercado Municipal de Cariacica
Rodovia José Sette passa por pontos de alto fluxo, como o Terminal de Itacibá e o campus do Ifes Crédito: Reprodução/Google Maps

A Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080), que liga os bairros Cariacica Sede e Alto Lage, será revitalizada em Cariacica. Com investimento estimado em R$ 90 milhões, as obras preveem a aplicação de novo asfalto em um trecho de 11 quilômetros da via, entre outras melhorias.

O investimento foi detalhado à reportagem de A Gazeta pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB). Segundo o chefe do Executivo cariaciquense, o projeto será tocado em parceria com o governo do Espírito Santo, que é o responsável pela via, e deve começar a sair do papel ainda este ano.

De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a rodovia será reabilitada com nova sinalização e pavimentação. 

Anteprojetos consultados pela reportagem de A Gazeta mostram que a via passou por uma série de estudos de tráfego, topografia, geotecnia e hidrologia para definição dos trabalhos.

Foram verificadas as características atuais e ainda houve a projeção de como ficará o trânsito da rodovia após as obras, tanto para veículos motorizados quanto para pedestres e bicicletas, com o objetivo de elaborar passeios, ciclovias e também pontos de ônibus.

Veja como está a via atualmente

Como o projeto está em fase de aprovação, ainda não existem detalhes sobre o tempo de duração da obra. Por outro lado, segundo o traçado da via, a intervenção deve beneficiar o trânsito de bairros como Itacibá, Nova Valverde, Santana, Tabajara e São João Batista.

“Estamos na fase de licenciamentos ambientais para começar [as obras]. É um investimento alto que vai mudar o cenário do trânsito em Cariacica”, diz Euclério.

A intenção, segundo o prefeito, é que a rodovia revitalizada se conecte com o projeto do novo viaduto de Alto Lage, elaborado para desafogar o trânsito na região da Avenida Mário Gurgel (antigo trecho urbarno da BR 262).

“A José Sette precisa dessa revitalização. É uma via fundamental para escoar o trânsito da Mário Gurgel. Quando o viaduto estiver pronto, o fluxo vai ficar ainda melhor para quem depende da região”, avalia o prefeito.

O novo viaduto citado por Euclério será similar ao Dona Rosa, inaugurado em fevereiro na Avenida Mário Gurgel. O projeto, adiantado pelo prefeito à reportagem no início de 2025, deve extinguir semáforos na região de Alto Lage para melhorar a mobilidade viária.

“No Trevo de Alto Lage, tem muito sinal e, quando chega o horário de pico, ninguém sai da região. Ali tem a prefeitura, o Ministério Público, a OAB, hospitais e vários outros órgãos. No horário de pico, fica muito complicado”, disse Euclério, em fevereiro.

De acordo com o chefe do Executivo cariaciquense, a região também tem registrado aumento nos investimentos empresariais, o que amplia o fluxo de pessoas e veículos. Com o viaduto, é esperado que a mobilidade seja melhorada para pedestres e motoristas, além dos ciclistas, que devem ser beneficiados com a integração de ciclovias.

